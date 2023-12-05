«Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας μπορούν να γίνουν καλύτερες. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη και γαλήνη», ο δήμαρχος της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και για το αν πιστεύει ότι υπάρχει μέλλον σε αυτή τη συνεργασία και στην προσπάθεια εξομάλυνσης ανάμεσα στις δύο πλευρές, επισήμανε:

«Υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία και γνωρίσματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που ήταν θετικά και βοηθούν να επικεντρωθούμε στη θετική πλευρά των σχέσεων τους. Τις περισσότερες φορές, αναρωτιέμαι γιατί η εσωτερική πολιτική φέρνει τις δύο χώρες αντιμέτωπες. Ανήκα ανέκαθεν σ’ εκείνους που πιστεύουν ότι, κυρίως τα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας μας οι δύο ηγέτες που ανέπτυξαν αυτή την εποικοδομητική επικοινωνία έναν ισχυρό ειρηνικό διάλογο μετά τον πόλεμο μας άφησαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας μπορούν να γίνουν καλύτερες. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη και γαλήνη».

Για τις σχέσεις Τουρκίας – Ευρώπης και το μέλλον τους, υπογράμμισε:

«Ευρώπη και Τουρκία είναι αδιαχώριστες. Η Τουρκία έχει μια σθεναρή δημοκρατία έχει μια σθεναρή οικονομία μια σθεναρή ειρήνη και σθεναρές διεθνείς σχέσεις κι αυτά είναι ενδεικτικά ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ παραγωγικοί για την Ευρώπη. Υπό αυτή τη θεώρηση όταν εργαζόμαστε για τη χώρα μας ή για την Κωνσταντινούπολη πιστεύω ότι συμβάλλουμε επίσης στην Ευρώπη. Είμαι ένας τοπικός λειτουργός που συμβάλλω στην επίλυση πολλών από των προβλημάτων της. Λέω πάντα το εξής. Η Ευρώπη είναι κομμάτι της Τουρκίας κι η Τουρκία κομμάτι της Ευρώπης. Η συνεργασία μας ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι η καλύτερη».

Για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, παρατήρησε:

«Τα προβλήματα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων υφίστανται εδώ και μισό αιώνα. Είδαμε τις θλιβερές συνέπειες και τους θλιβερούς πολέμους που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Μας λυπεί αυτό. Ανέκαθεν καταδίκαζα κάποιες από τις ανεξέλεγκτες και βίαιες επιθέσεις κατά του παλαιστινιακού λαού. Αλλά θα ήθελα επίσης να εκφράσω και να υπογραμμίσω ότι ανέκαθεν ήμασταν εναντίον των αμοιβαίων τρομοκρατικών επιθέσεων. Κάθε επίθεση εναντίον αθώων θα ‘πρεπε να είναι καταδικαστέα. Η επίτευξη μιας δυνατής και μακροχρόνιας ειρήνης στη Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Υπό αυτή τη θεώρηση, είναι σημαντικό η Ευρώπη, ο ΟΗΕ και άλλες χώρες να συμβάλλουν στην επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή σκεπτόμενοι πολύπλευρα και όχι μονόπλευρα».

Για τον απερχόμενο δήμαρχο της Αθήνας, τον Κώστα Μπακογιάννη και για τη συνεργασία των δύο πόλεων με τη νέα δημοτική αρχή στην Αθήνα, σημείωσε:

«Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό μου φίλο Κώστα για τη συνεισφορά του στην Αθήνα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις καλές και φιλικές σχέσεις που δημιουργήσαμε. Στην Κωνσταντινούπολη διοργανώσαμε τη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων. Έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα. Ήταν μια ιδιαίτερη συνεργασία».

Με αφορμή την εκλογή του Χάρη Δούκα νέου δημάρχου της Αθήνας, είπε:

«Ελπίζω να συνεργαστούμε με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο για καλύτερα ζητήματα. Του έστειλα επίσης μια εμπεριστατωμένη επιστολή όπου εξέφρασα αυτές τις επιθυμίες. Είμαι βέβαιος ότι θα αναπτύξουμε μια αποφασιστική σχέση για να συνεχιστεί η ιστορική συνεργασία αυτών των δύο πόλεων και να διαμορφώσουμε τη βάση μιας καλής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

(…) Χαιρετισμούς από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα ήταν χαρά μου να φιλοξενήσω τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο στην Κωνσταντινούπολη».

Για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει διοικώντας μια τόσο μεγάλη, ιστορική και ποικιλόμορφη πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη, αλλά και για το όραμά του Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, επισήμανε:

«Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη με ιστορία χιλιάδων ετών και ως δήμαρχος φέρεις μια ευθύνη που εκτείνεται πέραν της θητείας σου. Πιστεύω ότι το πιο δύσκολο είναι ότι έχεις την ευθύνη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σε ωθεί να είσαι πιο προσεκτικός και να εξετάζεις όλα τα ζητήματα με βαθιά ευαισθησία. Ειλικρινά, είναι ένα πλεονέκτημα για μένα. Η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης. Όπως είπα φέρεις μια ευθύνη για τη γεωγραφία και την ιστορία της πόλης. Αυτή η ευθύνη είναι τεράστια, από τον Καύκασο ως τη Μέση Ανατολή από τα Βαλκάνια έως το βορειότερο άκρο της Ευρώπης.

Η Ευρώπη δεν υφίσταται χωρίς την Κωνσταντινούπολη και το αντίστροφο. Εντυπωσιάστηκα πολύ κατά την πρώτη επίσκεψή μου. Είναι 124 ετών το δεύτερο μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. Έχει μια σπουδαία ιστορία. Φυσικά, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κτίριο για τους Έλληνες. Γι’ αυτόν τον λόγο, λυπάμαι πολύ για την τωρινή κατάστασή του. Εντυπωσιάστηκα από την ιστορία του Λάκη, με τον οποίο επισκέφτηκα το κτίριο. Σκέφτηκα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτό το κτίριο πώς θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Το πρώτο σημαντικό έργο που έπρεπε να γίνει ήταν η διεξαγωγή της κτιριακής απογραφής. Την ολοκληρώσαμε γρήγορα και επιτυχημένα. Εφεξής, επιθυμούμε να στηρίζουμε και να συμμετέχουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Μάλιστα, εγώ κι οι φίλοι μου θεωρούμε πολύ σημαντικά τα Πριγκηπονήσια για πολλούς λόγους. Πιστεύω ότι αυτό το υπέροχο κτίριο μπορεί να προσφέρει πολύ αποτελεσματικές υπηρεσίες σ’ αυτήν την περιοχή. Θα μπορούσε να γίνει μουσείο όπου θα αναβιώσει η ιστορία του κτιρίου. και θα εξηγούνται οι παρελθούσες λειτουργίες του. Υπάρχει επίσης ο πολιτισμός, η επιστήμη, η παιδεία και η τέχνη. Μας είχαν υποδείξει ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε αυτούς τους τομείς. Υπό αυτή τη θεώρηση, πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης της πόλης κι ένα από τα πιο αξιόλογα επισκεπτόμενα μέρη».

