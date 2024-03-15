Επιβεβαιώθηκε από τον Μαρινάκη η παραίτηση του γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών

Την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης για το θέμα με την αποστολή email σε Έλληνες του εξωτερικού ενόψει των ευρωεκλογών.
Η παραίτηση του κ. Σταυριανουδάκης επιβεβαιώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του Real Fm, ο οποίος δήλωσε «γι' αυτό κι εκείνος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε αν και δεν έχει πλέον αυτά τα καθήκοντα, έχει άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τους εκλογείς, ή οτιδήποτε σχετικό με τις εκλογές».
Για το ίδιο ζήτημα προηγήθηκε η απόσυρση από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.
