Ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία επί της αρχής την Τετάρτη, στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές («Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»). Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο προγραμματισμός πλέον είναι οι τιθέμενες διατάξεις να εισαχθούν στην Ολομέλεια, την προσεχή εβδομάδα, όπου αναμένονται και οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της αρχής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο:

ΝΔ ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΙ

ΠΑΣΟΚ ΝΑΙ

ΚΚΕ ΟΧΙ

Ελληνική Λύση επιφύλαξη

Νίκη ΟΧΙ

Πλεύση Ελευθερίας ΝΑΙ



Όλοι οι εκπρόσωποι της ομογένειας που κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα, συνεχάρησαν νωρίτερα την κυβέρνηση για την νομοθετική της πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η επιστολική ψήφος είναι θεμελιώδους αξίας στις σύγχρονες δημοκρατίες, γιατί θα διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και θα συνδέσει ακόμη περισσότερο την ομογένεια με την χώρα, θα ενισχύσει τους δεσμούς των αποδήμων με την Ελλάδα.

Ζήτησαν δε να επεκταθεί η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, και μάλιστα ζήτησαν η κυβέρνηση να θέσει χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου από τις επόμενες κιόλας εθνικές εκλογές.

