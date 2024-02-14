Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 17χρονο στο Περιστέρι - Συνελήφθησαν 4 μαζί με τους γονείς τους

Ομάδα 14 μαθητών από σχολείο στο Περιστέρι πλησίασε και ξυλοκόπησε 17χρονο μαθητή, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νικαίας για εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις 17χρονους και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι οποίοι στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η αστυνομία αναζητά ακόμα 10 άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.