Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 17χρονο στο Περιστέρι - Συνελήφθησαν 4 μαζί με τους γονείς τους

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νικαίας για εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ομάδα 14 μαθητών από σχολείο στο Περιστέρι πλησίασε και ξυλοκόπησε 17χρονο μαθητή, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις 17χρονους και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι οποίοι στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η αστυνομία αναζητά ακόμα 10 άτομα.

TAGS: Περιστέρι Ξυλοδαρμός
