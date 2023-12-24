Ένα δημοσίευμα- διθύραμβο για την Ελλάδα και τη δυναμική επάνοδό της μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας δημοσιεύει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild Zeitung.

Με τίτλους όπως, «Το ελληνικό, γαλανόλευκο θαύμα», η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τονίζει ότι «Η Ελλάδα σήμερα είναι ένας δυναμικός, εξωστρεφής προορισμός για τους επενδυτές, με ισχυρή φωνή στην καρδιά της Ε.Ε. και μια οικονομία που βιώνει μια πρωτόγνωρη αναγέννηση».

Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα το 2010 ήταν η προβληματική χώρα της Ευρώπης ενώ κινδύνευσε να βρεθεί και εκτός του ευρώ, η εφημερίδα σημειώνει ότι «ειδικά οι Έλληνες επιφυλάσσουν στην Ευρώπη ένα γαλανόλευκο χριστουγεννιάτικο θαύμα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ενδεικτικά ότι «το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να είναι φέτος και το επόμενο έτος ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των βιομηχανικών χωρών, η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και οι ξένες άμεσες επενδύσεις συμβάλλουν σε μια ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη».

Το συμπέρασμα του Μητσοτάκη: «Αντιστρέψαμε την κατάσταση. Η Ελλάδα δεν είναι πια το πρόβλημα, αλλά μέρος της λύσης. Είμαστε η θετική ιστορία στην ευρωζώνη».

Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα, σημειώνει η εφημερίδα.«Σκιές που παραμένουν είναι οι υψηλές τιμές βασικών αγαθών και η φοροδιαφυγή», προστίθεται στο δημοσίευμα.

«Οι Έλληνες πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές στα καθημερινά αγαθά και τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

Και μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα: η φοροδιαφυγή, που παραμένει «εθνικό σπορ» και αντιστοιχεί στο ήμισυ των κρατικών δαπανών, σύμφωνα με την Bild Zeitung.

