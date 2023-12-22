Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα γίνει η ορκωμοσία του νέου δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των Συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων. Ως χώρος επιλέχθηκε η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Η τελετή θα μεταδοθεί απ' ευθείας μέσω live streaming.

Όπως αναφέρεται από το γραφείο του κ. Δούκα, ο χώρος αυτός επιλέχθηκε για συγκεκριμένους λόγους.

«Η επιλογή της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της» αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.