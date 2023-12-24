Ευχές για Χρόνια Πολλά, Υγεία, Ευημερία και Ειρήνη έλαβε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μαζί με τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως κάθε χρόνο, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Προεδρία, ξεκίνησε με την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και την Προεδρική Φρουρά, που έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και αντάλλαξαν ευχές εν όψει των εορτών.

Ακολούθησαν διαδοχικά, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, που συνόδευσαν με κρητικές μελωδίες τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς προς τιμήν της Προέδρου, αφιερώνοντάς της και μια μαντινάδα με ευχές για υγεία και ευημερία.

Παραδοσιακά κάλαντα από την Ικαρία και από την ιδιαίτερη πατρίδα της Προέδρου την Θράκη έψαλε η βραβευμένη νεανική χορωδία Rosarte και αμέσως μετά έψαλαν τα κάλαντα και ευχήθηκαν στην Πρόεδρο, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο.

Με παραδοσιακές μαντινάδες της Καρπάθου και παραδοσιακούς χορούς από το όμορφο ακριτικό νησί ευχήθηκε στην κυρία Σακελλαροπούλου, η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα», με τον Πρόεδρό τους να ευχαριστεί την κυρία Σακελλαροπούλου για την επίσκεψή της στο νησί τους.

Μήνυμα ενότητας και ευχαριστίες προς την Ελλάδα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την στήριξή της στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, έστειλε ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Εναλία Γη» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, μαζί με τα Κυπριακά Κάλαντα των Χριστουγέννων και τις ευχές για υγεία και Χρόνια Πολλά.

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν επίσης στην Πρόεδρο και οι μικροί μαθητές, που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία του Κέντρου Ημέρας για Ρομά «Κλίμακα» συνοδευόμενα από την δασκάλα τους και τέλος τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές με τους δημοσιογράφους, φωτογράφους και καμεραμάν, που κάλυψαν την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο και φωτογραφήθηκε μαζί τους δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι φέτος ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου έχει φορέσει τα γιορτινά του αναμένοντας να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, που θα χαρούν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και θα απολαύσουν τον λαμπερό αθηναϊκό ήλιο.

Ειδικότερα, από τις 13:00 η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με τρεις τενόρους και μια σοπράνο, θα ερμηνεύσει στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.