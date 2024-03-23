Επίσημη επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών, αρχής γενομένης από τη συνάντησή του με τον Καναδό ομόλογό του, Τζαστίν Τριντό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για το διήμερο (24-25/3) της επίσκεψής του στον Καναδά:

-Την Κυριακή, στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καναδό ομόλογό του, Justin Trudeau, στο Μόντρεαλ.

-Στις 17:30 (ω.Ε.) ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη δοξολογία για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

-Στις 18:50 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Justin Trudeau θα παρακολουθήσουν την παρέλαση συλλόγων της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

-Στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός και ο Καναδός ομόλογός του θα παραστούν και θα μιλήσουν σε εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

-Το πρωί της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τορόντο, όπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον επαρχιακό Πρωθυπουργό του Οντάριο, Doug Ford.

-Στις 18:30 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε εκδήλωση του Economic Club of Canada, όπου θα έχει συζήτηση με τον επιχειρηματία Nik Nanos. Θα ακολουθήσει συνάντηση με επιχειρηματίες και γεύμα προς τιμήν του Πρωθυπουργού.

-Στις 21:00 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί ερευνητικό κέντρο στο Mars Discovery District.

-Στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα (ω.Ε.), ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο του Τορόντο, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau.

