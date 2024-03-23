ΣΥΡΙΖΑ: Λάσπη και συκοφαντία ΝΔ

Για «λάσπη και συκοφαντία» κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ το κυβερνών κόμμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τη ΝΔ «να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη τα δήθεν στοιχεία που επικαλείται» και, αν δεν το πράξει, ζητά από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να επιληφθεί άμεσα «για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «υπό το κράτος πανικού η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πέταξε σήμερα το προσωπείο της δήθεν προοδευτικής κεντροδεξιάς και επέστρεψε στις παλιές και αλησμόνητες συνταγές του δεξιού παρακράτους: λάσπη και συκοφαντία κατά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δήθεν υποκίνηση επεισοδίων στις εθνικές παρελάσεις...». Σχολιάζει πως «όταν το κυβερνητικό σχέδιο συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών σκοντάφτει στην άκαμπτη βούληση των συγγενών για απόδοση δικαιοσύνης, η ΝΔ περνάει στην επόμενη πίστα και εξαγγέλλει προβοκάτσιες για να αλλάξει την ατζέντα. Δεν θα της περάσει».

«Την καλούμε να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη τα δήθεν στοιχεία που επικαλείται. Αν δεν το πράξει, ζητούμε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να επιληφθεί άμεσα για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

