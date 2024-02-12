Σε διευκρινιστική δήλωση για την εκδήλωση της κεντροαριστεράς, στην οποία θα βρίσκονται τόσο η Έφη Αχτσιόγλου, όσο και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, προέβη ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι το σπίτι μας. Μακριά από εμάς και από μένα προσωπικά, κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης και αποπροσανατολισμού. Ανταποκρινόμαστε συλλογικά στο αίτημα της κοινωνίας για συμπόρευση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ποτέ δεν επιδοκιμάσαμε διασπαστικές κινήσεις.

Είναι πλέον στο DNA των δημοκρατικών ανθρώπων κατά συνέπεια και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επιδιώκουν συνδέσεις και υπερβάσεις, ενωτικές πρωτοβουλίες με στόχο να φανεί φως στον ορίζοντα, με δρομολόγηση κυβερνητικής διεξόδου.

Προχωράμε όλοι μαζί μακριά από μικρόκομματικες περιχαρακώσεις και εσωστρέφειες για τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη έργα και της ημέρες της κυβέρνησης της Δεξιάς».

