Ένταση στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη - Τον ιατρικό φάκελο του μηχανοδηγού ζητά η πλειοψηφία

Εν μέσω έντονων διαξιφισμών διεξήχθη η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στον απόηχο δημοσιευμάτων για την υγεία του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), Ιωάννα Τσιαπαρίκου υποστήριξε ότι «υπάρχει πιστοποιητικό με το οποίο κρίνεται ικανός» ο μηχανοδηγός, διαβιβάζοντάς το μάλιστα στα μέλη της επιτροπής. Μετά από επεξεργασία των κατατεθέντων εγγράφων, η πλειοψηφία έκρινε πως ήταν ελλιπή, με Λάζαρο Τσαβδαρίδη να ζητά τον πλήρη ιατρικό φάκελο του μηχανοδηγού, διερωτώμενος εάν είχαν εντοπιστεί ή όχι τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και τον πρόεδρο της επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο να κάνει λόγο για ένα «πρόχειρο, άρα ανεπαρκές» έγγραφο, επισημαίνοντας πως δεν έχει «ούτε καν το ΑΜΚΑ» του μηχανοδηγού.

Την διαβίβαση των πιστοποιητικών στην εισαγγελία Εφετών, προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα τους, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με το κλίμα πάντως να ηλεκτρίζεται μετά από μία αναφορά του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βασίλη Κόκκαλη που κατηγόρησε την πλειοψηφία πως έφτασε στο σημείο να ενοχοποιεί και νεκρούς. «Να το πάρετε πίσω. Σας το επιστρέφουμε. Εσείς πρωτοστατήσατε να είναι ανοιχτή εδώ η διαδικασία. Τυμβωρυχία εδώ δεν θα επιτρέψουμε», απάντησε οργισμένα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλώντας τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να μην προβαίνουν «σε πολιτική εκμετάλλευση μίας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης».

Πρώτη εστία έντασης πάντως, αποτέλεσε η άρνηση των πρώην επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ Θάνου Βούρδα και Μάριου Διονέλλη να καταθέσουν, επικαλούμενοι την άσκηση δίωξης μετά το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη σύμβαση 717. Η ΝΔ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για στροφή 180 μοιρών, υποστηρίζοντας πως ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κόκκαλης διαχώρισε με τις δηλώσεις του την επίμαχη σύμβαση από το δυστύχημα, με τον ίδιο να απαντά πως η ΝΔ κάνει σπέκουλα για αυτό το ζήτημα. Κύκλοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφέρουν πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «επιχειρηματολόγησε υπέρ της κατάθεσης του πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Βούρδα στην επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του δίωξη για τα Τέμπη, αλλά για την 717. Διαχώρισε, δηλαδή, πλήρως τη σύμβαση από το δυστύχημα. Συνέχισε ακόμη παραπέρα, δε, λέγοντας ότι η 717«δεν έφερε από μόνη της το δυστύχημα και σε αυτό συμφωνούμε όλοι». Αν συμφωνούν όλοι, τότε καιρός είναι να αρχίσει η πραγματική διερεύνηση των αιτίων και η απόδοση των ανάλογων ευθυνών».

Η συνεδρίαση διακόπηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι και θα συνεχιστεί αύριο στις 10 το πρωί, με την εξεταστική επιτροπή να ζητά να της διαβιβαστεί από την ΡΑΣ ο πλήρης ιατρικός φάκελος του μηχανοδηγού.

