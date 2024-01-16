Το θέμα του μεταναστευτικού αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει στην Άγκυρα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Αύριο θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκα.

Ειδικότερα, κατά τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18.1.2024, θα εξεταστεί η προώθηση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στον τομέα της δια θαλάσσης μετανάστευσης, σε συνέχεια του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας.

Ο υπουργός θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Γεώργιο Αλεξανδράκη και άλλα επιτελικά στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πηγή: skai.gr

