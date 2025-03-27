«Δεν είναι ώρα για άρση κυρώσεων στη Ρωσία»

Τον ομόφωνο χαρακτήρα της απόφασης να μην αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας των συζητήσεων.



Η συνάντηση των «Προθύμων» έγινε στο Μέγαρο των Ηλυσίων σήμερα το πρωί ύστερα από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στόχος της σύσκεψης ήταν να οριστικοποιηθούν οι τρόποι επίτευξης μιας κατάπαυσης του πυρός και να αποφασισθεί σε ποιόν θα ανατεθεί ο ρόλος του παρατηρητή (ΟΑΣΕ ή ΟΗΕ; ) καθώς και όλα τα τεχνικά και νομικά θέματα. Τελικά ανατέθηκε στους υπουργούς Εξωτερικών να παραδώσουν μέσα σε τρεις εβδομάδες συγκεκριμένη πρόταση για μία «θεσμική και πρακτική» επιτήρηση που θα μπορούσε στη συνέχεια να συζητηθεί με τους Αμερικάνους, εξήγησε ο πρόεδρος Μακρόν.

Την επομένη η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει ισχυρό στρατό

Το επόμενο στάδιο θα είναι οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας», εφ’ όσον υπογραφεί ειρήνη,και το πως θα εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα ρωσική επίθεση. Σε αυτόν τον τομέα οι 31 κατέληξαν «ότι υπάρχει ακόμα ασάφεια ως προς την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός και κυρίως ως προς τον χαρακτήρα των αμερικανικών δεσμεύσεων για την επόμενη μέρα», εξήγησε ο πρόεδρος.



Παρ’ όλ’ αυτά οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο των «Πρόθυμων» συμφώνησαν και πάλι ομόφωνα ότι την «επόμενη μέρα» της συμφωνίας ειρήνης, η Ουκρανία θα πρέπει να διαθέτει «έναν δυνατό και καλά εξοπλισμένο στρατό».



Έτσι αποφασίστηκε να ανατεθεί στους αρχηγούς των γενικών επιτελείων στρατού Γαλλίαςκαι Μεγάλης Βρετανίας η δημιουργία μια γαλλο-βρετανικής ομάδας που θα μεταβεί τις επόμενες μέρες στην Ουκρανία για να προετοιμάσει από κοινού με τους Ουκρανούς τις μορφές που θα πρέπει να έχει σε γη, αέρα και θάλασσα ο μελλοντικός ουκρανικός στρατός, (αριθμό στρατιωτών, εξοπλισμό κλπ.) ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί κάθε νέα ρωσική επιθετικότητα.

Άγνωστη η στάση των ΗΠΑ

Σχετικά με τις δυνάμεις ασφάλειας που θα μπορούσαν να αποσταλούν στο ουκρανικό έδαφος, δεν υπήρξε ομοφωνία. Αποφασίστηκε πάντως ότι οι δυνάμεις ασφάλειας, που θα στείλουν όσα κράτη το επιθυμούν, δεν θα τοποθετηθούν με κανένα τρόπο, στις γραμμές μετώπου αλλά στο εσωτερικό της χώρας σε στρατηγικά σημεία που θα αποφασιστούν από κοινού με τους Ουκρανούς.



Ο Εμανουέλ Μακρόν, αφού εξήγησε ότι σχεδόν καθημερινά είναι σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο μίλησε και λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος, θύμισε ότι η Ουκρανία συμφώνησε άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις στην κατάπαυση πυρός 30 ημερών και αυτό παρ’ ότι είναι αυτή που έχει δέχεται επίθεση. Τώρα απομένει στη Ρωσία να πάρει θέση στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση πυρός. Για την ώρα όμως, «δεν υπάρχει καμία ρωσική απάντηση στις προτάσεις ειρήνης», υπογράμμισε με νόημα ο Εμανουέλ Μακρόν.

