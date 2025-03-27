Μία κατάπαυση πυρός το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του από τη Σύσκεψη Κορυφής για την Ουκρανία που διεξάγεται στο Παρίσι.

«Κοινός τόπος των σημερινών συζητήσεων είναι ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν. Όπως είναι γνωστό η Ουκρανία επί της αρχής έχει αποδεχθεί μία τέτοια πρόταση για μία κατάπαυση του πυρός 30 ημερών την οποία όμως δυστυχώς ακόμα η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί. Κατά συνέπεια όλες οι πιέσεις αυτή τη στιγμή πρέπει να ασκηθούν προς τη Ρωσία ώστε να μη συνεχιστούν αυτές οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά τις Ουκρανίας, ιδίως κατά κρίσιμων υποδομών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την αρχική κατάπαυση του πυρός», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Συζητήθηκε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας, τις οποίες ενδεχομένως άλλες χώρες μπορούν να παρέχουν προς την Ουκρανία. Κοινός τόπος και θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας της Ουκρανίας είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της ίδιας της Ουκρανίας και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση συμφώνησαν όλες οι δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στην σημερινή διάσκεψη», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να αποστείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία στα πλαίσια μιας συμμαχίας προθύμων και θεωρεί επίσης ότι όλη αυτή η συζήτηση ενδεχομένως να είναι και ολίγον διασπαστική και να μην μας επιτρέπει να εστιαστούμε στο κύριο, το οποίο δεν είναι άλλο από το πώς θα πετύχουμε αυτή τη στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος μια ώρα αρχύτερα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μία αρχική κατάπαυση του πυρός».

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί για το ελληνικό στράτευμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα και τις αμέσως επόμενες μέρες να παρουσιάσουμε μια σημαντική πρωτοβουλία και αυτή δεν είναι άλλη από το νέο μισθολόγιο και το νέο βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Τις σχετικές ανακοινώσεις θα τις κάνει τις αμέσως επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών θα είμαστε σε θέση να δώσουμε νέες σημαντικές αυξήσεις στους ένστολους μας. Αυξήσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από τις εξοικονομήσεις οι οποίες έγιναν από το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια της νέας δομής των δυνάμεων».

Και πρόσθεσε: «Δεν αρκεί μόνο να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα και να δίνουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας πρόσβαση στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αμείβονται κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέα παιδιά στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και προφανώς, μια συνολική αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα πω εγώ περισσότερα σήμερα, θα περιμένετε τις λεπτομερείς ανακοινώσεις του Υπουργού τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.