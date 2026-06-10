Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Χώρα στο Marché du Film 2027, που θα διεξαχθεί από 11 έως 19 Μαΐου 2027, αναγνωρίζοντας την άνοδο της χώρας ως σημαντικό οπτικοακουστικό κέντρο στην Ευρώπη

Ο ελληνικός οπτικοακουστικός τομέας συνεισφέρει 1,9 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, υποστηρίζει περίπου 44.000 θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει σχεδόν 3.000 επιχειρήσεις στον χώρο της παραγωγής, μεταπαραγωγής, animation και άλλων δημιουργικών υπηρεσιών

Η Ελλάδα προσελκύει διεθνείς παραγωγές, διαθέτει ανταγωνιστικά κίνητρα και ισχυρό οικοσύστημα παραγωγής, ενώ έχει σημαντική παρουσία στο Marché du Film και συνεργάζεται με το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Marché du Film ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Χώρα (Country of Honour) της διοργάνωσης του 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 19 Μαΐου 2027. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την εντυπωσιακή άνοδο της Ελλάδας ως ενός από τα σημαντικότερα οπτικοακουστικά κέντρα της Ευρώπης και επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της στο παγκόσμιο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τοπίο, χάρη σε μια νέα γενιά δημιουργών, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα παραγωγής και μια ισχυρή προσήλωση στη διεθνή συνεργασία.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ένα ζωντανό δημιουργικό κέντρο, προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας δημιουργούς διεθνούς κύρους, όπως ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, του οποίου οι ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στις Κάννες συνέβαλαν καθοριστικά στη γνωριμία του παγκόσμιου κοινού με τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως διεθνής προορισμός γυρισμάτων, μέσω ανταγωνιστικών κινήτρων, μοναδικών τοποθεσιών και ενός ολοένα ισχυρότερου οικοσυστήματος παραγωγής. Σήμερα, ο οπτικοακουστικός τομέας της Ελλάδας συνεισφέρει 1,9 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, υποστηρίζει περίπου 44.000 θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει σχεδόν 3.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταπαραγωγή, το animation και συναφείς δημιουργικές υπηρεσίες.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης διαχρονικό συνεργάτη του Marché du Film, μέσω της παρουσίας της στο Village International και της στενής συνεργασίας της με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Υπό το σύνθημα «Ride the Greek Wave», η ελληνική συμμετοχή στο Marché du Film 2027 θα αναδείξει μια χώρα όπου η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η διεθνής συνεργασία συναντώνται. Εμπνευσμένη από τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα και την εξωστρέφειά της προς τον κόσμο, η πρωτοβουλία αυτή θα προβάλλει το δυναμικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα της χώρας και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της στη διαμόρφωση παγκόσμιων αφηγήσεων.

Ο Guillaume Esmiol, εκτελεστικός διευθυντής του Marché du Film, δήλωσε: «Με τη δυναμική που παρουσιάζει σήμερα η κινηματογραφική και οπτικοακουστική της βιομηχανία, η Ελλάδα ενσαρκώνει το πνεύμα δημιουργικότητας, εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας που το Marché du Film επιδιώκει να αναδείξει μέσω του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας. Ως μεσογειακοί γείτονες που συνδέονται από αιώνες πολιτισμικών ανταλλαγών, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Ελλάδα στο προσκήνιο των Καννών και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το εξαιρετικό ταλέντο, τις ιστορίες και τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από αυτό το νέο ελληνικό κύμα».

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που η Ελλάδα επιλέχθηκε ως Τιμώμενη Χώρα στο Marché du Film 2027. Η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική αναγνώριση και μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε το δυναμικό δημιουργικό οικοσύστημα της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου η κινηματογραφική κληρονομιά συναντά το σύγχρονο ταλέντο, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας στο Marché du Film 2027 θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.

Το πρόγραμμα Country of Honour, που εγκαινιάστηκε το 2021, τιμά μία χώρα της οποίας η κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία επιδεικνύει εξαιρετική δημιουργικότητα, καινοτομία και συμβολή στον παγκόσμιο τομέα της οθόνης. Μέσα από ειδικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει το ταλέντο, τους θεσμούς και τις δημιουργικές βιομηχανίες της τιμώμενης χώρας, ενισχύοντας παράλληλα νέες διεθνείς συνεργασίες. Στο παρελθόν έχουν τιμηθεί στο πλαίσιο του θεσμού η Ινδία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία.

Το Marché du Film, η επιχειρηματική πλατφόρμα του Φεστιβάλ Καννών, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση επαγγελματιών του κινηματογράφου παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 16.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πωλητές δικαιωμάτων, παραγωγούς, διανομείς, προγραμματιστές φεστιβάλ και κινηματογραφικούς οργανισμούς. Κάθε χρόνο φιλοξενεί περισσότερες από 1.500 αποκλειστικές προβολές, 4.000 έργα υπό ανάπτυξη και 250 επαγγελματικές εκδηλώσεις, προσφέροντας μια δυναμική πλατφόρμα όπου η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα μπορεί να δικτυωθεί, να επιταχύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και να εξερευνήσει τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες που διαμορφώνουν τον κλάδο. www.marchedufilm.com

Το ΕΚΚΟΜΕΔ είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας για την πολιτική στον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα. Αποστολή του είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση του ελληνικού οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, η προσέλκυση διεθνών παραγωγών και επενδύσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και η ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας των Ελλήνων δημιουργών και επιχειρήσεων. www.ekkomed.gr

Το υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, ενώ παράλληλα προωθεί τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τη συμμετοχή στον πολιτισμό και τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. www.culture.gov.gr/en/

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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