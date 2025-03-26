Η ισχύς δεν αποτυπώνεται με συνθήματα, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές για τα υβριστικά συνθήματα σε βάρος της Τουρκίας που ακούστηκαν χθες στην παρέλαση της Αθήνας από δόκιμους υπαξιωματικούς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν ότι «έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συνθηκών και αιτιών, την απόδοση ευθυνών και την άσκηση του προσήκοντος πειθαρχικού ελέγχου».

Χθες, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασαν ενόχληση για το περιστατικό και ανέφεραν: «Αυτή είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά, η οποία έχει στόχο να υπονομεύσει τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Τα συνθήματα που φώναζαν ορισμένα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν 'ξεδιάντροπα' και από τις ελληνικές αρχές ζητήθηκαν εξηγήσεις για το θέμα».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ Θάνος Πλεύρης ανέφερε: «Στις μάχιμες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, άσχετα τι λέει το κάθε υπουργείο, προετοιμάζονται αυτοί οι άνθρωποι να πεθάνουν για την πατρίδα τους. Οπότε μέσα σε αυτή την προετοιμασία υπάρχουν και συνθήματα. Προφανώς, αυτά δεν είναι συνθήματα που θα έλεγε ένας πολιτικός ή που θα λέγονταν σε καιρό ήρεμης κατάστασης.

Σημείωσε πως «είχαμε 25η Μαρτίου, λέγεται και μία κουβέντα παραπάνω».

«Εγώ στις Belharra τέτοιους ναύτες θέλω. Όχι να τραγουδούν “περνά-περνά η μέλισσα και το μικρό πόνυ”. Ε, δεν θα τους τιμωρήσουμε τώρα για ένα σύνθημα», σημείωσε.

Ακόμη είπε: «Ενοχλήθηκε η Τουρκία 25η Μαρτίου, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. 'Γαλάζια Πατρίδα' λένε, τη μισή Κύπρο την έχουν υπόδουλη, ειπώθηκε και ένα σύνθημα, τι, θα τρελαθούμε κι όλας;».

