Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από σήμερα το απόγευμα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 18:00 έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στις 07:00, από το 106,6ο χλμ. έως και το 103,3ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Φάση Α1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.
Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή 18:00 με 07:00.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
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