Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τη διπλή δολοφονία που συγκλονίζει την κοινωνία, επιβεβαιώνοντας την άμεση σύλληψη του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της γυναίκας που δολοφονήθηκε με τον γιο της στο Αίγιο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες από τον εντοπισμό των σορών της 54χρονης και του 26χρονου γιου της χθες στον Λόγγο.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο εξ επαφής στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση

«Επειδή ακριβώς ο 65χρονος δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν, και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει, όπως και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, τα οποία δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι' αυτό ακριβώς, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα, θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα αναμένουμε τη δίωξη», δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έχουν επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα οι συνάδελφοι, θα βάλουν κανονικά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, καθώς υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του», πρόσθεσε, σημειώνοντας επιπλέον ότι οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία. «Δεν λείπει κάτι από την οικία, άρα αποκλείουμε το ενδεχόμενο της διάρρηξης ή της ληστείας μέσα από την οικία», είπε.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Πηγή: skai.gr

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