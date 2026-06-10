Με την Τέιλορ Σουίφτ στο πιάνο η επίσημη πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar «Toy Story 5» που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, η Τέιλορ Σουίφτ, έδωσε το «παρών» πλαισιώνοντας το πρωταγωνιστικό καστ. Η λαμπερή εμφάνιση της κορυφαίας καλλιτέχνιδας ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάρριψη των charts από το νέο της τραγούδι για την ταινία, με τίτλο «I Knew It, I Knew You», το οποίο σημείωσε ρεκόρ streaming μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

🎥| Full video of Taylor performing “I Knew It, I Knew You”, her speech, introducing Randy Newman and performing “You’ve Got A Friend In Me” with the legend himself!pic.twitter.com/KNQcjwlret June 10, 2026

Στο κόκκινο χαλί, η ποπ σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν συνάντησε τους διάσημους πρωταγωνιστές Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν Τζόαν Κιούζακ, οι οποίοι βρίσκονται στο φωνητικό καστ από το ξεκίνημα του franchise. Μάλιστα, σύμφωνα με το Deadline, τους ζήτησε να της υπογράψουν μια βιντεοκασέτα (VHS) με την αρχική ταινία.

Η Σουίφτ επέλεξε για την πρεμιέρα ένα ρομαντικό στράπλες φόρεμα του οίκου Erdem από τη συλλογή φθινόπωρο 2026 με φλοράλ λεπτομέρειες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theater όπου έγινε δεκτή με επευφημίες και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Στη συνέχεια κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε το «I Knew It, I Knew You» το οποίο έγραψε και παρήγαγε μαζί με τον συνεργάτη της Τζακ Αντόνοφ. Το τραγούδι αποτελεί την επιστροφή της στην κάντρι μουσική και είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι της καουμπόισσας Jessie στη νέα ταινία.

«Σημαίνει τα πάντα για μένα το να αποτελώ ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος αυτών των ταινιών», δήλωσε συγκινημένη αμέσως μετά και αποκάλυψε πως το «Toy Story 5» είναι ένα «πραγματικό αριστούργημα» και το αγαπημένο της.

Taylor Swift wearing that same smile while performing "I Knew It, I Knew You." pic.twitter.com/weJk3kRWa3 — Taylor Swift in 4k (@4k_taylorr) June 10, 2026

Επίσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους δημιουργούς του franchise ενώ αναφέρθηκε και στην Τζόαν Κιούζακ, λέγοντας ότι «έχει κάνει εξαιρετική δουλειά» δανείζοντας τη φωνή της στην Jessie. «Είμαι επίσης αρκετά τυχερή που βρίσκομαι εδώ χάρη στον αρχιτέκτονα του μουσικού σύμπαντος του ”Toy Story”. Είναι ο βασιλιάς στο να μας κάνει να νιώθουμε τα πιο έντονα συναισθήματα, να αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας, να μας κάνει να γελάμε και να μας δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας δικός μας φίλος. Μιλάω για τον Ράντι Νιούμαν», τόνισε η σταρ.

Στη συνέχεια, ο σπουδαίος συνθέτης ανέβηκε στη σκηνή και οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το εμβληματικό και υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι «You've Got a Friend in Me» από την πρώτη ταινία του 1995, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου σε διανομή της Feelgood.

Πηγή: skai.gr

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