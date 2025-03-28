«Πάγιο αίτημά μας η παραίτηση του Δημοσίου από την έφεση στις αγωγές για τις υποθέσεις Μάνδρα και Μάτι» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, με αφορμή την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη για το θέμα των εφέσεων του Δημοσίου σε αποζημιωτικές αγωγές θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική χαιρετίζει την από 27/03/2025 εξαγγελία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κυρίου Κυριάκου Πιερρακάκη, αναφορικά με την επικείμενη παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης στις διοικητικές αγωγές που αφορούν στις υποθέσεις για Μάνδρα και Ανατολική Αττική/Μάτι.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία είναι απάντηση σε ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας, το οποίο έχουμε θέσει από της ιδρύσεώς του και διατυπώσει σε όλες τις συναντήσεις μας με τον τότε Υπουργό Επικρατείας κ. Μάκη Βορίδη, από τον Ιούνιο του 2024.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την τελική διάταξη, με την οποία θα αποσαφηνιστεί το πλαίσιο εφαρμογής και η ισχύς του μέτρου, δεδομένου ότι ήδη εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις.

Ως τότε συνεχίζουμε να διεκδικούμε και τα υπόλοιπα δίκαια αιτήματά μας».

Πηγή: skai.gr

