Φωτιά στη Λήμνο – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Φαναράκι του Μούδρου, στη Λήμνο, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το limnosreport, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της Πυροσβεστικής, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί λόγω των καιρικών συνθηκών και της ξηρής βλάστησης της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Πηγή: skai.gr

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