Λίγες αθλητικές διοργανώσεις έχουν επηρεαστεί τόσο έντονα από την πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις όσο το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Από τη φασιστική Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι μέχρι τη μεταπολεμική Γερμανία, τον πόλεμο των Φόκλαντ και την αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν, το Μουντιάλ υπήρξε πολλές φορές κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, ανέλυσε τη γεωπολιτική διάσταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φωτίζοντας ιστορικές στιγμές όπου η μπάλα συνδέθηκε άμεσα με την πολιτική, την προπαγάνδα και τις διεθνείς σχέσεις.

Ο Μουσολίνι και τα Μουντιάλ του 1934 και του 1938

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, η πρώτη μεγάλη πολιτική εκμετάλλευση του Μουντιάλ καταγράφηκε στην Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι. Αν και ο Ιταλός δικτάτορας δεν ήταν ιδιαίτερα φίλαθλος, αντιλήφθηκε έγκαιρα τη δύναμη του ποδοσφαίρου ως μέσου προβολής της εθνικής ισχύος.

Το 1934, όταν η Ιταλία φιλοξένησε τη διοργάνωση, το καθεστώς φρόντισε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει την κατάκτηση του τροπαίου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ της Γαλλίας, η πίεση προς τους ποδοσφαιριστές ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Έχει μείνει στην ιστορία το περίφημο μήνυμα του Μουσολίνι προς την εθνική ομάδα πριν από τον τελικό με την Ουγγαρία: «Νίκη ή θάνατος». Η Ιταλία επικράτησε 4-2 και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετατρέποντας την επιτυχία σε εργαλείο φασιστικής προπαγάνδας.

Η Εθνική Ιταλίας το 1934

Το «Θαύμα της Βέρνης» και η επιστροφή της Γερμανίας

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Μουντιάλ κατέχει και ο τελικός του 1954 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την πανίσχυρη Ουγγαρία. Οι Γερμανοί είχαν ηττηθεί με 8-3 από τους ίδιους αντιπάλους στη φάση των ομίλων και βρέθηκαν να χάνουν 2-0 στα πρώτα λεπτά του τελικού.

Ωστόσο, πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του αθλητισμού, επικρατώντας τελικά 3-2. Για τον Κωνσταντίνο Φίλη, το λεγόμενο «Θαύμα της Βέρνης» είχε βαθιά πολιτική σημασία, καθώς αποτέλεσε συμβολικά το πρώτο μεγάλο βήμα επανένταξης της μεταπολεμικής Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, λίγα μόλις χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το «Θαύμα της Βέρνης»

Η ψυχροπολεμική περίοδος άφησε επίσης το αποτύπωμά της στο Μουντιάλ. Η μοναδική αναμέτρηση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτέλεσε κάτι περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Παρά τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, η Ανατολική Γερμανία επικράτησε με 1-0, σε ένα αποτέλεσμα που απέκτησε έντονο πολιτικό και ιδεολογικό συμβολισμό μέσα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου.

Το «Χέρι του Θεού» και η εκδίκηση για τα Φόκλαντ

Αν υπάρχει ένας αγώνας που αποτυπώνει όσο λίγοι τη σύνδεση ποδοσφαίρου και γεωπολιτικής, αυτός είναι ο προημιτελικός Αργεντινής - Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1986.

Μόλις τέσσερα χρόνια είχαν περάσει από τον πόλεμο των Φόκλαντ (Μαλβίνες για τους Αργεντινούς), που είχε αφήσει βαθιά τραύματα στην αργεντίνικη κοινωνία. Η νίκη της Αργεντινής με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα θεωρήθηκε από πολλούς ως μια συμβολική μορφή εκδίκησης απέναντι στη Βρετανία.

Το «Χέρι του Θεού»

Το περίφημο «Χέρι του Θεού» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο για τους Αργεντινούς η σημασία εκείνης της νίκης ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού.

ΗΠΑ - Ιράν: Ένα παιχνίδι που ξεπέρασε τη διπλωματία

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία.

Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και την κρίση των Αμερικανών ομήρων στην Τεχεράνη. Το Ιράν κέρδισε 2-1, όμως η εικόνα των ποδοσφαιριστών να ανταλλάσσουν λουλούδια και χειραψίες απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Χαρακτηριστική έμεινε η δήλωση του Αμερικανού αμυντικού Τζεφ Άγκους, ο οποίος είχε πει ότι «σε 90 λεπτά κάναμε περισσότερα απ' όσα είχαν καταφέρει οι πολιτικοί σε 20 χρόνια».

Η αναμέτρηση ΗΠΑ-Ιράν στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία

Όπως επισήμανε ο Κωνσταντίνος Φίλης, η γεωπολιτική διάσταση του ποδοσφαίρου παραμένει επίκαιρη και στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες — ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό — και με αριθμό-ρεκόρ 48 εθνικών ομάδων.

Οι διεθνείς εντάσεις, οι πόλεμοι και οι περιφερειακές αντιπαραθέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποδεικνύοντας ότι το Μουντιάλ εξακολουθεί να αποτελεί έναν καθρέφτη των διεθνών εξελίξεων, όπου πολλές φορές η πολιτική και ο αθλητισμός συναντώνται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Πηγή: skai.gr

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