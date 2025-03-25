Εντυπωσίασε η επιβλητική στρατιωτική παρέλαση - Τα οπλικά συστήματα που συμμετείχαν

Εντυπωσίασε, μικρούς και μεγάλους, "άσημους" και επίσημους, η επιβλητική στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση, που αποτέλεσε μήνυμα ισχύος των ενόπλων δυνάμεων, συμμετείχε πλήθος από οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων όπως ουλαμοί αρμάτων Leopard 2, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων MLRS, τα αυτοκινούμενα πυροβόλα Μ-109 & PzH 2000, μαχητικά αεροσκάφη F-16, Rafale, Mirage-2000, F-4E Phathom, ελικόπτερα Chinook, Apache, NH-90, Aegean Hawk και Super Puma.

Από τη 1 μμ περίπου, ο σταθμός μετρό στην πλατεία Συντάγματος επαναλειτουργεί, και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο ήρθησαν.

Επιπλέον, συμμετείχε το φημισμένο αεροπλάνο T-6 Harvard της Πολεμικής Αεροπορίας, με το οποίο εκπαιδεύτηκαν γενεές και γενεές Ελλήνων πιλότων, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 1960 όπως επίσης και το θρυλικό Spitfire.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τους Ανάπηρους Πολέμου και ακολούθησαν τα τρία Εθελοντικά Σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών - Ναυαγοσωστών).

Στη συνέχεια, παρέλασε φάλαγγα μηχανοκίνητων οχημάτων του Στρατού Ξηράς όπου, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μ113, οχήματα Hummer με φορείς Α-Τ Milan και με φορείς Α-Τ Kornet-E, Marder 1A3, oμάδα ναρκαλιείας, ομάδες Διασωστών, μοίρα Πυροβολικού Μάχης, πυροβολαρχίες κατευνόθεμνων βλημάτων Stinger - Asrad και Hawk.

Σειρά είχαν μετέπειτα, μεταξύ άλλων, στρατονόμοι δικυκλιστές και τμήμα τροχοφόρων οχημάτων στρατονομίας, οχήματα νοσηλευτών, ασθενοφόρα, κινητό εειρουργείο, οχήματα περισυλλογής ενώ η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε με τμήμα δικύκλων των ομάδων «Ζ» και «Δίας» και περιπολικών, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με δίκυκλα και οχήματα και το Πυροσβεστικό Σώμα επίσης με δίκυκλα και οχήματα καθώς και τμήμα δασοκομάντος.

Στην παρέλαση, συμμετείχαν, ακόμη, η Προεδρική Φρουρά, τμήμα καταδρομών αλεξιπτωτιστών, τμήμα πεζοναυτών, τμήμα εθνοφυλακής, πεζοπόρα τμήματα των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και, μεταξύ άλλων, μηχανοκίνητη φάλαγγα των μέσων του Όπλου των διαβιβάσεων, διμοιρία χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής Άμυνας του ειδικού διακλαδικού λόχου, οχήματα Υγειονομικού.

Πραγματοποιήθηκε, τέλος, πλήθος διελεύσεων σμηνών και σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και διελεύσεις C-130, C-27J και Canadair CL-215, διελεύσεις σχηματισμών επιθετικών ελικοπτέρων Kiowa Warrior και UH-1H καθώς και διελεύσεις ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στις 18:41 έχει προγραμματιστεί η επίσημη υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από τοπυροβολείο του Λυκαβηττού.

Μποτιλιάρισμα λόγω των αρμάτων μάχης που κατευθύνονταν στο κέντρο το πρωί στην παραλιακή

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

