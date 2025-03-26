Προανακριτική για τα Τέμπη: Με υπόμνημα η κατάθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου

Με υποβολή υπομνήματος στην προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη θα καταθέσει ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με το ertnews.gr που επικαλείται πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής. Η εν λόγω συνεδρίαση αναμένεται να είναι η τελευταία καθώς τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή θα κληθούν να συντάξουν τα πορίσματα τους.

Ο κ. Τριαντόπουλος έχει ζητήσει την άμεση παραπομπή του στο δικαστικό συμβούλιο ώστε από αυτό να κριθεί η παραπομπή του ή όχι στο ειδικό δικαστήριο.

«Επιθυμία μου είναι, όσο παράδοξο και εάν τούτο εκ πρώτης μπορεί να φαντάζει, να κριθώ από την τακτική Δικαιοσύνη, κατά τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών, αφού οι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί διαθέτουν εγγυημένη ανεξαρτησία και αμεροληψία, αλλά και αυξημένες γνώσεις και κύρος» είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.