Τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση των Τεμπών και τη... νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στον κόσμο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τις αποφάσεις που εφαρμόζει, αξιολογούν οι πολίτες στη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη.

Η ίδια έρευνα αποτυπώνει τον κατακερματισμό της πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το ποσοστό εισόδου στη Βουλή καλύπτεται από εννέα κόμματα, ενώ στο όριο βρίσκεται και ένα δέκατο.

Το κεντρικό ερώτημα, ωστόσο, αφορά την υπόθεση των Τεμπών και οι χειρισμοί της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 82% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το θέμα των Τεμπών είναι είτε το πιο σημαντικό, είτε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Μόλις το 14% απάντησε ότι δεν είναι τόσο ή δεν είναι σημαντικό.

Επίσης, το 66% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη διερεύνηση της υπόθεσης και επιπλέον ένα 15% θεωρεί ότι οι επιδόσεις της έρευνας είναι μέτριες. Μόλις το 15% είναι ικανοποιημένο από την πορεία της έρευνας.

Έως και 10 κόμματα στη Βουλή - Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στους πολιτικούς δείκτες, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ο κατακερματισμός των ψηφοφόρων και τα χαμηλά πόσοστά, ακόμη και για το πρώτο κόμμα, το οποίο παραμένει η Νέα Δημοκρατία, είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εικόνας που διαμορφώνεται την περίοδο που διανύουμε

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, το ποσοστό του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή, ξεπερνούν εννέα κόμμα, ενώ ένα ακόμα είναι στο όριο.

Η δε Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνει ποσοστό κάτω του 30%, παρόλα αυτά, έχει διαφορά 13 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα με 10% είναι η Ελληνική Λύση, με τους ψηφοφόρους να «μοιράζουν» μονοψήφια ποσοστά στα υπόλοπα κόμματα.

Η αξιολόγηση της νέας εποχής... Τραμπ

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και η νέα τάξη πραγμάτων που επιχειρεί να επίβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, απασχολεί τους Έλληνες, καθώς επηρεάζει τις παγκόσμιες εξελίξεις σε όλα τα επίπέδα.

Το 49% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ανησυχούν ή είναι απαισιόδοξοι για τις εξελίξεις με βάση την άσκηση πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ενώ μόλις το 15% δηλώνουν ικανοποίηση και αισιοδοξία.

Το δε 32% αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή περιέργεια την προεδρία του Τραμπ.

Οι προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα ακόμη «κεφάλαιο» που θίγει η έρευνα της Pulse, αφορά τις προσδοκίες των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.