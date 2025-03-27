Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στο Φανάρι

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποίησε,σήμερα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την οποία έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η υπουργός, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή και τον Γενικό Πρόξενο, Πρέσβη, κ. Κωνσταντίνο Κούτρα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής της με τον κ. Βαρθολομαίο, παρουσία του Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος,κ. Εμμανουήλ και του Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιου, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη θερμή υποδοχή.

«Η επίσκεψη και η συζήτηση με τον Παναγιώτατο αποτελεί πάντα πηγή ελπίδας, αισιοδοξίας και πνευματικής δύναμης. Προσήλθα στο Φανάρι με πολύ μεγάλο σεβασμό μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για να ανταλλάξουμε απόψεις και για σημαντικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η εκπαίδευση» τόνισε αρχικά η υπουργός και προσέθεσε:

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για την επικείμενη πρόσληψη 600 νέων ιερέων στα ορθόδοξα πατριαρχεία. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι για πρώτη φορά φέτος χάρη και στις προσπάθειες του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη ήρθαν νωρίτερα από ποτέ οι μετακλητοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το έργο των εκπαιδευτικών και τη λαχτάρα των μαθητών για την ελληνική γλώσσα. Στις λίγες ώρες παραμονής μου εδώ, θα έχω τη χαρά και την τιμή να συναντήσω και την Συντονίστρια Εκπαίδευσης κυρία Βουρδόγλου, αλλά και τους μικρούς μαθητές και τους γονείς τους. Θα συζητήσουμε πως μπορούμε να συνδράμουμε ως Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περαιτέρω».

Η Σοφία Ζαχαράκη και η ελληνική αντιπροσωπεία, προσκύνησαν στον Πατριαρχικό Ναό, και ενημερώθηκαν για την ιστορία και τα ιερά κειμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν.

Το μεσημέρι ο κ. Βαρθολομαίος παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν της υπουργού.

Συνάντηση της υπουργού με Έλληνες μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Γενικό Προξενείο

Νωρίτερα, το πρωί, η Υπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε τη χαρά να συναντηθεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς Ελληνικών σχολείων που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για το 2ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο με τίτλο «Κωνσταντινούπολη–Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης,

Έλληνες της Οικουμένης» το οποίο, φιλοξενείται στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο και ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Νάουσας, Ξάνθης, του Αγίου Ευστρατίου και της Σητείας οι οποίοι επισκέφθηκαν το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας όπου φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «Ελληνικές Κεφαλές: Μια προσωπική εξερεύνηση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού επί 2.500 χρόνια».

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού τόνισε ότι για την επίσκεψη και τη συμμετοχή των παιδιών στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας υπό την επίβλεψη του Γενικού Προξενείου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των γονέων για ενημέρωσηπροκειμένου να μην υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας.

Η κυρία Ζαχαράκη κάλεσε τα παιδιά να ζήσουν τη σπουδαία εμπειρία που τους προσφέρεται στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως την αλληλεπίδραση με παιδιά από όλη την Ελλάδα.

