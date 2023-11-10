Θα συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η «Ομπρέλα»

Θα συμμετέχουν στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη της «Ομπρέλας» παρά τις θέσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένα μέλη για αποχώρηση από το κόμμα πριν την συνεδρίαση.

Την απόφαση πήραν μετά από μαραθώνια συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να καθορίσουν την στάση τους.

Προδιαγεγραμμένη η πορεία διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ: Η «Ομπρέλα» και η σκληρή γραμμή Κασσελάκη

Προδιαγεγραμμένη είναι πλέον η πορεία διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και το κείμενο - «φωτιά» 1.300 μελών του. Οι Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Ευκλείδης Τσακαλώτος Νίκος Βούτσης, και άλλα κορυφαία στελέχη με ένα κείμενο υπό τον τίτλο «Διέξοδος Αριστεράς» εκτοξεύουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά της νέα ηγεσίας.

Μάλιστα, προσπάθειες διαμεσολάβησης που έγιναν τις προηγούμενες ώρες έπεσαν στο κενό όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Αντζολέτος. Σημειώνεται ότι υπάρχει σενάριο στο τραπέζι να δούμε ένα δεύτερο κείμενο, από την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου και των συνεργατών της αυτή τη φορά, που θα κατατεθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα μιλά για αποχωρήσεις, αλλά θα είναι επικριτικό, θα κάνει λόγο για διαλυτικές τάσεις μέσα στο κόμμα, και θα τάσσεται κατά των τεσσάρων διαγραφών.

Το βράδυ της Πέμπτης, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη της Ομπρέλας, όπου στο τραπέζι έπεσε η πρόταση να ανακοινωθούν αποχωρήσεις ακόμη και πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Τα στελέχη που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη παραμένουν την ίδια ώρα σε σκληρή γραμμή, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στους διαφωνούντες.

Απόσπασμα από το κείμενο «Διέξοδος Αριστεράς»:

«Ο μύθος του ηγέτη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη σε μια μονομαχία είναι ή αυταπάτη ή καθαρή απάτη. (…) Με πραξικοπηματικού χαρακτήρα αρχηγικές δηλώσεις επιβεβαιώνεται η πρόθεση για επανάληψη των ίδιων επιλογών που μας έχουν ήδη οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα. (…) Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι οι τραμπουκισμοί και η θρασύτητα ενός πνεύματος ιδιοκτήτη που αποφαίνεται "όποιος διαφωνεί, να φεύγει"».

«Ο τρόπος με τον οποίο έχουν μιλήσει με προσβάλλουν εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι ‘’είμαι σ' ένα κόμμα το οποίο είναι της διαπλοκής, έχει διαπλοκή, μπήκε φυτευτός ο πρόεδρος’’. Αν είχα εγώ αυτές τις απόψεις δε θα ένιωθα ότι με χωράει αυτός ο χώρος» σχολίασε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήγας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο Νίκος Φίλης υιοθετώντας τα επιχειρήματα αποχώρησης από το κόμμα του Γιώργου Σταθάκη έβαλλε εκ νέου κατά της νέας ηγεσίας.

«Από τις επισημάνσεις του άρθρου (του Γιώργου Σταθάκη) κρατώ εκείνη σύμφωνα με την οποία η επιλογή Κασσελάκη σηματοδοτεί τη μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ στο λαϊκισμό του Κέντρου, καθώς και την εκτίμηση ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στις αρχές του και επιζητεί πολιτική έκφραση» σημείωσε ο κ. Φίλης.

«Θα δούμε ποια θα είναι η απουσία και η απώλεια αυτή μήπως και ενδεχομένως οι απώλειες αυτές μπορέσουν να δράσουν και προωθητικά» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης.

Ευθύνες για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε και στον Αλέξη Τσίπρα ο Στέλιος Κούλογλου χαρακτηρίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα μιας χρήσης.

«Ο κ. Τσίπρας είναι υπεύθυνος και για τους θριάμβους του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πανωλεθρίες του. Αυτός πράγματι πήρε ένα μικρό κόμμα και το έφερε στην κυβέρνηση, από την άλλη την μεριά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διατηρηθεί. Ήταν μιας χρήσεως στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής στον Παραπολιτικά 90,1.

«Με τα ίδια υλικά δεν θα έχει επιτυχία η συνταγή και πάλι... Νομίζω το ξέρει καλά και ο πρόεδρός μας, και όλοι μας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδιοργανωθεί και να αλλάξει ριζικά» δήλωσε από πλευράς του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς.

Την κρισιμότητα των στιγμών, περιέγραψε ο Γιάννης Δραγασάκης σε επιστολή που, προς τον πρόεδρο του κόμματος, τους γραμματείς, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι το κόμμα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Κατά τη γνώμη μου αν αυτό το κλίμα δεν ανατραπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσει όχι απλά κίνδυνο διάσπασης ή αποχώρησης κάποιων μελών, αλλά κίνδυνο κατακερματισμού και απαξίωσής του ως κόμμα της Αριστεράς» προειδοποίησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης το πρωί είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του επαγγελματικού επιμελητηρίου εστιάζοντας στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην δικαιότερη κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης.

