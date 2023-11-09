Λογαριασμός
Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία - Δένδιας: «Γιατί στείλαμε Patriot στο Ριάντ»

Συνάντηση Δένδια με τον Σαουδάραβα ομόλογό του στο Ριάντ - Τι σημαίνει για την Ελλάδα η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία 

Δένδιας

Για την παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και για την ευρύτερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, συζήτησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και πρίγκηπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, στο Ριάντ.

Patriot: Αναχωρεί για Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία (φωτογραφίες)-1

"Ως γνωστόν, η Ελλάδα, με μία συστοιχία πυραύλων 'Patriot', συμμετέχει στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά οφείλω να πω προσφέρει και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί προστατεύει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που είναι σημαντικές και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας", υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Επίσης, πρόσθεσε, "συζητήσαμε για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Βασιλείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά είχα και την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στο νέο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που οργανώνουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεών μας.

Στο τέλος, συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την Χαμάς και τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την ανάγκη της κατά το δυνατόν γρηγορότερης εξομάλυνσης της κατάστασης», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας. 

