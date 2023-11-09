Για την παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και για την ευρύτερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, συζήτησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και πρίγκηπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, στο Ριάντ.

"Ως γνωστόν, η Ελλάδα, με μία συστοιχία πυραύλων 'Patriot', συμμετέχει στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά οφείλω να πω προσφέρει και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί προστατεύει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που είναι σημαντικές και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας", υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ι met in a cordial atmosphere with the Minister of Defence of Saudi

Arabia, Prince @kbsalsaud, in Riyadh.



We discussed our broader defence cooperation, while I also had the

opportunity to invite Saudi Arabia to participate in the new innovation and defence technology ecosystem… pic.twitter.com/g8geplQgW0 — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 9, 2023

Επίσης, πρόσθεσε, "συζητήσαμε για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Βασιλείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά είχα και την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στο νέο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που οργανώνουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεών μας.

Στο τέλος, συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την Χαμάς και τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την ανάγκη της κατά το δυνατόν γρηγορότερης εξομάλυνσης της κατάστασης», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Σαουδάραβα ομόλογό μου, τον Πρίγκηπα Khalid bin Salman.



Συζητήσαμε κατ’ αρχάς για την παράταση της ελληνικής παρουσίας στο Βασίλειο.



Ως γνωστόν, η Ελλάδα, με μία Συστοιχία Πυραύλων “Patriot”, συμμετέχει στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά… pic.twitter.com/B97nvUtknI — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 9, 2023

Πηγή: skai.gr

