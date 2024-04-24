Λογαριασμός
Καταδικάζουν την ενέργεια του Φλώρου τα κόμματα της Βουλής

Οι δηλώσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

Βουλή

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Πρόεδρο της Βουλής απέναντι στο άθλιο αυτό περιστατικό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θ. Πλεύρης.

«Οι δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, και να απομονώσουν ακροδεξιές, φασιστικές αντιλήψεις, θέσεις και συμπεριφορές», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δ. Καλαματιανός, ο οποίος συμφώνησε με την επιβολή πειθαρχικών μέτρων κατά του Κ. Φλώρου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα, όχι μόνο τη σωματική βία, αλλά και όσους παραινούν σε άσκηση σωματικής βίας εις βάρος Βουλευτών», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δ. Μάντζος.

«Ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζονται με νομικά τερτίπια, αλλά πρέπει ο λαός να τον τσακίσει και να τον στείλει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

«Το σημερινό περιστατικό υπενθυμίζει τι είναι, πως λειτουργούν και τι πρεσβεύουν οι πολιτικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς και του φασισμού» είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μ. Τζούφη.

Σε καταδίκη του περιστατικού προχώρησε ο πρόεδρος της ΚΟ Σπαρτιάτες, Β. Στίγκας καλώντας τον πρόεδρο της Βουλής να δοθεί στον συγκεκριμένο βουλευτή η μεγαλύτερη δυνατή ποινή «ώστε, να μην υπάρχουν τέτοια άθλια περιστατικά εδώ μέσα».

«Τέτοια γεγονότα είναι τα επίχειρα της συγκεκριμένης παιδείας που έχουμε σήμερα στα σχολεία μας» είπε ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη, Ν. Νατσιός: «Όταν τα μήλα είναι ξινά, δεν φταίνε τα μήλα αλλά φταίνε οι μηλιές. Και μηλιές είναι και οι γονείς, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι πολιτικοί» είπε ο κ. Νατσιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

