«Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Πρόεδρο της Βουλής απέναντι στο άθλιο αυτό περιστατικό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θ. Πλεύρης.

«Οι δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, και να απομονώσουν ακροδεξιές, φασιστικές αντιλήψεις, θέσεις και συμπεριφορές», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δ. Καλαματιανός, ο οποίος συμφώνησε με την επιβολή πειθαρχικών μέτρων κατά του Κ. Φλώρου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα, όχι μόνο τη σωματική βία, αλλά και όσους παραινούν σε άσκηση σωματικής βίας εις βάρος Βουλευτών», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δ. Μάντζος.

«Ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζονται με νομικά τερτίπια, αλλά πρέπει ο λαός να τον τσακίσει και να τον στείλει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

«Το σημερινό περιστατικό υπενθυμίζει τι είναι, πως λειτουργούν και τι πρεσβεύουν οι πολιτικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς και του φασισμού» είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μ. Τζούφη.

Σε καταδίκη του περιστατικού προχώρησε ο πρόεδρος της ΚΟ Σπαρτιάτες, Β. Στίγκας καλώντας τον πρόεδρο της Βουλής να δοθεί στον συγκεκριμένο βουλευτή η μεγαλύτερη δυνατή ποινή «ώστε, να μην υπάρχουν τέτοια άθλια περιστατικά εδώ μέσα».

«Τέτοια γεγονότα είναι τα επίχειρα της συγκεκριμένης παιδείας που έχουμε σήμερα στα σχολεία μας» είπε ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη, Ν. Νατσιός: «Όταν τα μήλα είναι ξινά, δεν φταίνε τα μήλα αλλά φταίνε οι μηλιές. Και μηλιές είναι και οι γονείς, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι πολιτικοί» είπε ο κ. Νατσιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

