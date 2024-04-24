«Πολλοί αναρωτιούνταν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκε δικαστική αίθουσα για να εκδικαστεί η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν ψήφισε την επίμαχη τροπολογία που καταθέσαμε το 2023. Γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί κατέθεσε ‘’κείμενο-δήλωση’’ για τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές, αφού είχε παρέλθει η σχετική προθεσμία» αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.



«Σήμερα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κ. Στίγκας, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη, ‘’έχει αξιοπρέπεια που δεν κατέθεσε υπόμνημα’’ και έπεισε και τους πλέον δύσπιστους. Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να «ψαρεύουν» ψήφους σε θολά νερά από το να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία μας με πράξεις» προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.