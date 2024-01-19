Την απόφασή της να μεταβεί τελικά αύριο Σάββατο στις Σπέτσες, όπου συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε μέσω Facebook η Έλενα Ακρίτα.

Όπως διευκρινίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην απόφασή της συνέβαλε η συνάντηση της με τον Στέφανο Κασσελάκη που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα



«Θα πάω αύριο στις Σπέτσες. Θα ρίξω στο σακ βουαγιάζ τις ενστάσεις μου κι ένα δεύτερο πουλόβερ και θα πάω. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η συνάντηση μου με τον Πρόεδρο του κόμματος που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα.Σε μια εποχή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βάλλεται άγρια από εχθρούς και πρώην φίλους, αποφάσισα να βάλω την κομματική μας συσπείρωση πάνω από όλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν θα τους περάσει. Όση επίθεση κι αν μάς κάνουν, δεν θα τους περάσει. Ενωμένοι μπορούμε».



Πηγή: skai.gr

