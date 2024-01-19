Το νέο σποτ του υπουργείου Υγείας για την ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σποτ εξηγούνται οι λόγοι που οι πολίτες άνω των 60 πρέπει να εμβολιαστούν όπως επίσης και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, καθώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος επιπλοκών.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης κατά 90%. Μην το αμελείτε, ειδικά αν είστε άνω των 60 ετών ή ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο https://t.co/PHzrycCUsZ για τον νέο, ετήσιο εμβολιασμό! pic.twitter.com/1wrY2wWZc1 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 19, 2024

