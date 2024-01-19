Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση του πρωθυπουργού με το νέο σποτ για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού - Βίντεο

Δείτε το νέο σποτ του υπουργείου Υγείας για την ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

νέο σποτ

Το νέο σποτ του υπουργείου Υγείας για την ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σποτ εξηγούνται οι λόγοι που οι πολίτες άνω των 60 πρέπει να εμβολιαστούν όπως επίσης και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, καθώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος επιπλοκών. 

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης σποτ εμβολιασμός Κορωνοϊός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark