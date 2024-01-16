Σοβαρά ερωτήματα για την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τη Hellenic Train προέκυψαν, σύμφωνα με κύκλους της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, στο πλαίσιο της σημερινής κατάθεσης της προέδρου της ΡΑΣ, κ. Ι. Τσιαπαρίκου.

Όπως σημείωσαν, «τη συνεδρίαση μονοπώλησαν οι αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού της μοιραίας αμαξοστοιχίας (2 εγκεφαλικά επεισόδια με ιστορικό υποτροπής) που ήρθαν χθες και σήμερα το φως της δημοσιότητας».

Σύμφωνα με τους κύκλους της πλειοψηφίας, που έκαναν λόγο για «μπαλάκι ευθυνών», «η κ. Τσιαπαρίκου κατέθεσε ότι οι μηχανοδηγοί υποχρεούνται να περνούν από αυστηρές ιατρικές εξετάσεις, για τις οποίες την ευθύνη έχει η Hellenic Train και στη συνέχεια, οι φάκελοί τους αποστέλλονται σφραγισμένοι στη ΡΑΣ. Ο συγκεκριμένος οδηγός, υποστήριξε, είχε περάσει από όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η γνωμάτευση ωστόσο που ενέκρινε η ΡΑΣ και που παρουσίασε η κ. Τσιαπαρίκου στην επιτροπή δεν φέρει ούτε ΑΜΚΑ, αλλά ούτε και αριθμό ταυτότητας, εγείροντας μείζονα ερωτήματα για την εγκυρότητά της, αλλά και την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας ελέγχου των ιατρικών πιστοποιητικών από την ανεξάρτητη αρχή και εν γένει για τη συνολική λειτουργίας της».

«Κατόπιν αυτού», πρόσθεσαν οι κύκλοι της πλειοψηφίας «ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στην επιτροπή, κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος του μηχανοδηγού, ενώ ο κ. Κόκκαλης, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε υπόνοιες για κουκούλωμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πιθανώς να υπήρχαν ευθύνες και σε αυτούς που εξέδιδαν τα πιστοποιητικά υγείας, να το ψάξουμε και αυτό».»

Μιλώντας, ακολούθως, για διαδικασία «Από τον 'Αννα στον Καϊάφα…» οι κύκλοι της πλειοψηφίας επισήμαναν: «Γιατί μπορεί η Hellenic Train να είναι υπεύθυνη για τις ιατρικές εξετάσεις και την καταλληλότητα του προσωπικού της, η ΡΑΣ όμως είναι εκείνη που έχει τον τελικό λόγο της πιστοποίησης αυτής της καταλληλότητας, μέσω του Μητρώου πιστοποιημένων ιατρών που διατηρεί, ακριβώς για τον συγκεκριμένο σκοπό. 'Αραγε, ήλεγξε ποτέ αυτούς τους γιατρούς που εκδίδουν τα πιστοποιητικά υγείας των οδηγών;

Από το ελλιπές έγγραφο που κατέθεσε στην επιτροπή σίγουρα δεν προέκυψε κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα όλοι οι βουλευτές να συμφωνήσουν για την προχειρότητα και την προβληματική διαχείριση εκ μέρους τη ΡΑΣ, αλλά και της Hellenic Train, για ένα τόσο κρίσιμο θέμα που αφορά την ασφάλεια των επιβατών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία της επιτροπής, με πρωτοβουλία του κ. Τσαβδαρίδη, ζήτησε στην αρχή της συνεδρίασης αυτή να γίνει κεκλεισμένων των θυρών για να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα του μηχανοδηγού. Η πλευρά, ωστόσο, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων το αρνήθηκαν, φέροντας ακέραια την ευθύνη για την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες διαρροές που κυκλοφόρησαν ήταν στα φιλικά προς την αξιωματική αντιπολίτευση, ΜΜΕ…» παρατήρησαν οι κύκλοι της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

