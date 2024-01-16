Λογαριασμός
Ανάρτηση – βίντεο Κασσελάκη: Γιατί ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί μέλη και στελέχη της ΝΔ ως απλούς πολίτες στα ρεπορτάζ;

Ανάρτηση με λεζάντα «Δείτε μαζί μου κάτι περίεργα που συμβαίνουν»

kasselakis

Βίντεο στο οποίο παρουσιάζει αποσπάσματα ρεπορτάζ με απλούς πολίτες, οι οποίοι αποδεικνύονται μέλη και στελέχη της ΝΔ, παρουσιάζει σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην ανάρτηση με λεζάντα «Δείτε μαζί μου κάτι περίεργα που συμβαίνουν», ο Στέφανος Κασσελάκης αναρωτιέται « ποια είναι η ανάγκη που οδηγεί τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί μέλη και στελέχη της ΝΔ ως απλούς πολίτες για να ξεγελάσει τους απλούς πολίτες; Ποιο είναι το όριο του κυνισμού του;». 

Παράλληλα, τον καλεί να πάνε «μαζί σ’ ένα τέτοιο σπίτι (που βγαίνει σε πλειστηριασμό) ν’ ακούσει χωρίς «ηθοποιούς» την πραγματικότητα.

«Η επαφή με την πραγματικότητα αποκτάται όταν μιλάς με τον κόσμο, όχι με τους οπαδούς σου» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
