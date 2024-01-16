Αυγέρη: «Το αφήγημα της κυβέρνησης περί εισαγόμενης ακρίβειας καταρρέει»

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις υψηλές τιμές και την ακρίβεια εξαπολύει για μία ακόμη φορά η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή της:

«Το αφήγημα της κυβέρνησης περί «εισαγόμενης ακρίβειας» καταρρέει. Τα ψέματά της είναι απροκάλυπτα!»

«Χιλιάδες Έλληνες μεταβαίνουν στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία για να αγοράσουν πολύ πιο φθηνά ακόμη και προϊόντα που εξάγονται εκεί από την Ελλάδα.

Είναι στην κυβέρνηση απλώς ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την αισχροκέρδεια ή είναι όμηροι συγκεκριμένων συμφερόντων;

Όπως και να 'χει, η κυβέρνηση της ακρίβειας ροκανίζει διαρκώς το εισόδημα των νοικοκυριών και λέει απροκάλυπτα ψέματα στον Ελληνικό λαό».

Δείτε το βίντεο με τη δήλωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ:

