Η πολιτική «σκακιέρα» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει ο χώρος των πανεπιστημίων με φόντο το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ανώτατα ιδρύματα. Καθημερινά οι συγκρούσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι πολλές. Για τις καταλήψεις από τους φοιτητικούς συλλόγους, την νομιμότητά τους, την κατάσταση που επικρατεί μέσα στα ιδρύματα που παραμένουν κλειστά, την είσοδο της αστυνομίας, τη στάση των πρυτάνεων και ασφαλώς για την εξεταστική περίοδο. Οι φοιτητές συμπληρώνουν πέντε εβδομάδες κινητοποιήσεων και η κατάσταση μοιάζει να είναι αδιέξοδη.

Από τη Νέα Δημοκρατία θεώρησαν πως η κοινωνία είναι πια ώριμη για να δεχτεί αλλαγές στην υπάρχουσα κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να προετοιμάσει το έδαφος για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η κριτική που ασκείται για τη διαχείριση που έχει γίνει είναι πως αυτή την περίοδο το Μαξίμου έχει ανοίξει τρία μέτωπα ταυτόχρονα. Το ομόφυλα ζευγάρια, το αγροτικό και τα πανεπιστήμια. Θα ήταν σαφώς πιο εύκολα τα πράγματα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε «καθαρίσει» το πεδίο σε σχέση με τα ανώτατα ιδρύματα πιο νωρίς. Όχι πως θα απέφευγε τις κινητοποιήσεις. Η λειτουργία μη δημόσιων πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα και η αριστερά είναι σίγουρο πως θα αντιδρούσε. Απλώς η εξεταστική πιέζει αρκετά πιο πολύ τα πράγματα, καθώς ήδη αρκετές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει – παρά τις αποφάσεις των διοικήσεων – να μην πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και πολλά συνταγματικά λεπτά θέματα τα οποία απαιτούν ενδελεχή έρευνα και μελέτη μέχρι η νέα ρύθμιση να καταλήξει στην τελική της μορφή. Αυτό δικαιολογεί την όποια καθυστέρηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων του νομοσχεδίου θα αφορά τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, πάντως αναμένεται να βοηθήσει στη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας. Στις 15 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια όπου η πλειοψηφία δεν αποκλείεται να καταγράψει 30-40 «όχι» μαζί με τις «αποχές». Στη μη ίδρυση κρατικών πανεπιστημίων το Μαξίμου στοχεύει στο απόλυτο «158» και αυτή θα είναι η απάντηση σε όσους θα υποστηρίξουν πως υπάρχει «ρήγμα» στις τάξεις της πλειοψηφίας. Ενδεχομένως το νομοσχέδιο να κατατεθεί την άλλη εβδομάδα στη Βουλή. Η μάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα έχει ενδιαφέρον, όμως τα φώτα θα στραφούν επίσης στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Στην Κουμουνδούρου δεν φαίνεται να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την καταψήφιση του νομοσχεδίου παρά τις ελάχιστες «παραφωνίες» από δηλώσεις που υπήρξαν. Περιθώρια, άλλωστε δεν υπάρχουν, καθώς ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΜέΡΑ25 θα πιέσουν εξαιρετικά την αξιωματική αντιπολίτευση αν πάει κόντρα στο φοιτητικό κίνημα και στους καθηγητές που έχουν αντιταχθεί από την πρώτη στιγμή στις αλλαγές.

Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι πολλές οι προϋποθέσεις που βάζουν για να που το «ναι». Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει πως «αν ιδρυθεί ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων με κάμπους, με έρευνα, δεν θα μπούμε εμπόδιο διότι θέλουμε να είμαστε μία σύγχρονη χώρα. Αλλά προτεραιότητα για εμάς είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, που αφορά σε εκατομμύρια Έλληνες και όχι μόνο τους λίγους. Εάν, τώρα, η Νέα Δημοκρατία φέρει κάτι, το οποίο υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία εμπόριο μέσω μιας ιδιωτικής και κερδοσκοπικής αγοράς χωρίς κριτήρια, τότε θα είμαστε αρνητικοί». Αυτό που εκτιμάται είναι πως θα χρειαστεί αρκετή σκέψη ώστε το ΠΑΣΟΚ να συναινέσει σε ένα τέτοιο εγχείρημα αφήνοντας αρκετό χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί ελεύθερος στο ευρύτερο αριστερό τόξο. Οι δυο διεκδικητές της δεύτερης θέσης για τις ευρωεκλογές παίζουν πλέον ένα «σκληρό πόκερ» με το βλέμμα στραμμένο σε όλο το προοδευτικό μέτωπο.

