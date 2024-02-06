Στην υπενθύμιση ότι η κυβέρνηση μέσω του ΕΛΓΑ εκταμίευσε μόνο την προηγούμενη τετραετία ένα δις ευρώ για αποζημιώσεις, ποσό πολύ μεγαλύτερο από τις εισφορές των αγροτών και ότι αυτή η διαφορά καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό, κάτι, που δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό εάν οικονομία μας δεν πήγαινε καλά προέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση, που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Νικόλαο Μπακατσέλο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Επιμελητηρίου με τίτλο «Fostering a Sustainable Economic Future Amidst Global Challenges», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται δίκαια αιτήματα διάφορων κοινωνικών ομάδων, ενώ σημείωσε με νόημα πως η πολιτική είναι η άχαρη δουλειά κατανομής συγκεκριμένων πόρων σε ατελείωτες ανάγκες.

Ως προς την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι χρέος της της κυβέρνησης να προχωρήσει σ' αυτές τις αλλαγές πάντα μέσα από διαδικασία του διαλόγου και της διαβούλευσης, καθώς, όπως είπε, υπάρχει ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση και απόλυτη διαφάνεια ως προς τις κυβερνητικές προθέσεις. Προσέθεσε, δε, ότι «όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνθέτουν ένα παζλ μεγάλων αλλαγών, με στόχο να κρατήσουν τη χώρα μας σε μία τροχιά γρήγορης σύγκλισης με την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως προυπόθεση της διατήρησης της οικονομικής ανάπτυξης την άσκηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και ως προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων παρατήρησε ότι «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσφέρει πολιτική σταθερότητα, προβλέψιμο ορίζοντα, μειωμένο γιο πολιτικό ρίσκο, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που απορρέουν από τη γεωγραφική της θέση σε μια σειρά από κλάδους, όπως ο τουρισμός η ενέργεια αλλά και η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η κοινωνική συνοχή διασφαλίζεται μόνο αν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη ως προς την διανομή του παραγόμενου πλούτου» και επανέλαβε ότι «κάποια στιγμή ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις στους μισθούς ήλθαν για να μείνουν».

Σε ό,τι αφορά στη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που, όπως είπε, επικαλέστηκαν διαδικαστικά θέματα για να μην ψηφίσουν την τροπολογία επέκτασης της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. «Τους διαβεβαιώ πως θα επανέλθουμε το επόμενο φθινόπωρο και τότε όλοι θα πειστούν πως πρέπει να ψηφιστεί η επέκταση της επιστολικής ψήφου τουλάχιστον για τους συμπολίτες μας που κατοικούν στο εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος και στην ερώτηση για το ποιο είναι το όραμα του για το μέλλον της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «μεταξύ οράματος και σχεδίου προτιμώ το σχέδιο. Έχουμε ένα σχέδιο για το που θέλουμε να πάμε τη χώρα και αυτό απαιτεί μια οργάνωση, μια στοχοθεσία, διαχωρισμό ανάμεσα στους βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Το σχέδιο αυτό καταλήγει σε μια Ελλάδα που θα συγκλίνει και θα ξεπερνάει την Ευρώπη σε πολλούς από τους κρίσιμους δείκτες και θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την δεκαετία της κρίσης. Και θα μπορεί να επιτρέπει σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία».

