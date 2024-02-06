Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνέντευξη Τύπου στις 11:45 την Τετάρτη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο υπουργός Παιδείας θα αναλύσει όλες τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»

Κυριάκος Πιερρακάκης

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νομοσχεδίου που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πραχωρήσει αύριο ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» στις 11:45, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του ΥΠΑΙΘΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μη κρατικά πανεπιστήμια Κυριάκος Πιερρακάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark