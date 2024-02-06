Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νομοσχεδίου που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πραχωρήσει αύριο ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» στις 11:45, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του ΥΠΑΙΘΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.