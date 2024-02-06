Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νομοσχεδίου που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πραχωρήσει αύριο ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» στις 11:45, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του ΥΠΑΙΘΑ.
Πηγή: skai.gr
- Βουλή: Πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή το σχέδιο νόμου για την έγκριση Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας
- Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση διαχειρίζεται δίκαια αιτήματα διάφορων κοινωνικών ομάδων
- Οπαδική βία: Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζει τα νέα μέτρα - Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.