«Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Νέα Δημοκρατία συνεχίζουμε δυνατά». Με αυτά τα λόγια -και χρησιμοποιώντας ελληνικά για να πει τη λέξη «συνεχίζουμε», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, έκλεισε την εκδήλωση με θέμα «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη», που συνδιοργάνωσαν η ΝΔ και το ΕΛΚ, στην Αθήνα.

Νωρίτερα, ο κ. Βέμπερ έκανε αναφορά σε διάφορα οικονομικά στοιχεία, όπως αυτό της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης των επενδύσεων.

Η Ελλάδα πέτυχε ένα αληθινό οικονομικό θαύμα

Σε μία αποστροφή της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΕΛΚ απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του είπε: «Κυριάκο, η Ελλάδα πέτυχε ένα αληθινό οικονομικό θαύμα υπό την ηγεσία σου».

Όσον αφορά τη συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης», που διεξήχθη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρεμβάσεις έκαναν η γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Επικτρατείας, Άρης Σκέρτσος και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, α' αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, μέλος του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Το σχέδιο ανάκαμψης ξεκίνησε με 800 δισ. Καθορστική ήταν η συμβολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε το θέμα του ευρωπαϊκού δανεισμού», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κ. Συρεγγέλα, ενώ προσέθεσε: «Το σχέδιο αυτό είναι σημαντικό εργαλείο για όλα τα κράτη - μέλη. Επίσης σημαντικός είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Από την πλευρά της, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι «έχουμε μια μοναδική ευκαιρία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για να πάμε τη χώρα παραπέρα. Οι πόροι του Ταμείου μπορούν να ωφελήσουν και την τελευταία γωνιά της Ελλάδας. Πρέπει να καταγράψουμε τις αρμοδιότητες του καθενός. Και όλοι μαζί να συμφωνήσουμε σχετικά με το ποια είναι η βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων για να γίνουν όλα τα έργα.

Ακόμα, η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «πρέπει να υπάρχουν υγιή κίνητρα και μόνο ένας στόχος: Το πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή του πολίτη. Είμαστε αρωγοί στο σημαντικό έργο που επιτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση».

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το βασικότερο είναι πως για να πάρεις χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υλοποιήσεις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα για να κάνει πιο παραγωγική την οικονομία και πιο αποδοτικό το κράτος. Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να κάνεις μόνο επενδύσεις, αλλά και μεταρρυθμίσεις, γιατί έτσι αυξάνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται. Από τότε που έγινε η Ελλάδα μέλος της ΕΕ, έπεσαν δεκάδες εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, όμως, παρέμενε για χρόνια σε πολύ χαμηλή θέση ως προς τους δείκτες οικονομικής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Έλειπε η σωστή διακυβέρνηση των προγραμμάτων αυτών, η μέτρηση των αποτελεσμάτων και ένα πολιτικό και οικονομικό όραμα, το οποίο αποκαταστήσαμε από το 2019. Είπαμε, ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια πιο εξαγωγική οικονομία, με καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Να μην παράγουμε χρέη, αλλά πλεονάσματα και να κάνουμε μια υπεύθυνη και σωστή δημοσιονομική διαχείριση, να ακολουθήσουμε την πράσινη μετάβαση και να ενσωματώσουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης».

Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε κομβικό το ρόλο των περιφερειών και των δήμων, ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων: «Όταν ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έβαλαν περιφέρειες και δήμους στο ίδιο τραπέζι, αλλά τους άφησαν απ' έξω. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ομάδα που τον περιβάλλει, αποφάσισε σωστά να βάλει τις περιφέρειες και τους δήμους σε αυτή την προσπάθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

