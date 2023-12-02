Η Επίτροπος για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις ζήτησε άδεια άνευ αποδοχών από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς θα είναι υποψήφια στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της Φινλανδίας. Κατόπιν τούτου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις εκτός από τα καθήκοντα που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, η Γιούτα Ουρπιλάινεν ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επιβεβαίωσή της ως υποψήφιας στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Φινλανδίας και ζήτησε εκλογική άδεια άνευ αποδοχών από τις 2 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 28 Ιανουαρίου 2024 ή εάν συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, έως 11 Φεβρουαρίου 2024. Η πρόεδρος χορήγησε την εκλογική άδεια άνευ αποδοχών στην επίτροπο Ουρπιλάινεν, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Συνθηκών και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής.

Κατά την περίοδο της προσωρινής αποχώρησης της Επιτρόπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε να αναθέσει προσωρινά την ευθύνη του χαρτοφυλακίου για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις στον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτή η προσωρινή απόδοση προστίθεται στις τρέχουσες αρμοδιότητές του.

Η επιτροπή θα ενημερώσει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με αυτές τις προσωρινές αλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.