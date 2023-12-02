Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός σήμερα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία ενημέρωσε για την επικείμενη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στις 7 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
