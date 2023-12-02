Λογαριασμός
Γεραπετρίτης: Ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός σήμερα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία ενημέρωσε για την επικείμενη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στις 7 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

