Μαργαρίτης Σχοινάς: Στις Βρυξέλλες έγινε το τελευταίο βήμα προς το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο Κόσμος 09:32, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας στο μεταναστευτικό, ο κ. Σχοινάς τονίζει ότι «θέλουμε να μπούμε ξανά στην εποχή της συνεργασίας».