Συνάντηση με τον κορυφαίο οικονομόγο Τζέφρι Σακς στο πλαίσιο της COP28 είχε ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος σε ανάρτησή του στο facebook, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι συμφώνησαν τη συνεχή συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARISTOTLE-CONFUCIUS DIALOGUE.

Συγκεκριμένα ο κ. Δούκας έγραψε:

«Μία συζήτηση με τον κορυφαίο οικονομολόγο, Πρόεδρο του Παγκόσμιου Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Columbia, κ. Jeffrey Sachs, έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συμφωνήσαμε ότι η συνεργασία μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARISTOTLE-CONFUCIUS DIALOGUE θα είναι συνεχής. Οι έννοιες της ευδαιμονίας, της αρετής και της διακυβέρνησης της πόλης, όπως αναδείχθηκαν στην αρχαία ελληνική και κινεζική φιλοσοφία, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για έναν καλύτερο 21ο αιώνα. Η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις δεν μπορεί να είναι άλλη από την αποδοχή της διαφορετικότητας και τον διάλογο των πολιτισμών».

