Κωνσταντοπούλου: Το έγκλημα των Τεμπών είναι προσωπική υπόθεση όλων

«Πείτε στον κ. Γεωργιάδη ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι προσωπική υπόθεση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβαση της στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγνώμη για όσα είπε για τα Τέμπη, όμως θα του κάνουμε τη χάρη να τον καλέσουμε να έρθει στη Βουλή για να απαντήσει στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Οι εποχικοί πυροσβέστες πέφτουν στη φωτιά, κατά κυριολεξία, τους οφείλουμε τη διάσωση των δασών, των ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, ζώων. Έχουν χαθεί και πολλοί στις μάχες αυτές. Η κυβέρνηση τους κρατάει όμως ως εποχικούς, σα να είναι άχρηστοι για ολόκληρο το χρόνο και χρήσιμοι μόνο για ένα εξάμηνο. Τολμάτε να έχετε εποχικούς 2.500 πυροσβέστες, την ίδια στιγμή που διατυμπανίζετε ότι υπάρχει κλιματική κρίση και την ενοχοποιείτε για όλα τα δεινά από τα οποία δεν έχουν ακόμα συνέλθει οι πολίτες, είτε μιλάμε για τις πυρκαγιές είτε για τις πλημμύρες, και που οφείλονται και σε δικές σας εγκληματικές ευθύνες», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό που έχουμε. Βγάζετε προκήρυξη για 700 θέσεις ενώ υπάρχουν 3.500 κενά, στην πυρόσβεση. Και από τις 700 αυτές θέσεις εξαιρείτε 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, εκπαιδευμένους ανθρώπους και οικογενειάρχες, με το ηλικιακό όριο που θέτετε. Αυτά πείτε στον κ. Γεωργιάδη ότι απασχολούν όχι μόνο 2.500 οικογένειες, αλλά ολόκληρη την κοινωνία που δεν θέλει να πνίγονται οι πόλεις μας και δεν θέλει να καίγονται τα δάση μας».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα Τέμπη, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Πείτε στον κ. Γεωργιάδη ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι προσωπική υπόθεση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, γιατί νέα παιδιά χάθηκαν από την εγκληματική πολιτική που ακολουθήθηκε από τη δική σας κυβέρνηση και τις προηγούμενες, και στη θέση αυτών των παιδιών θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι».

Η Πλεύση Ελευθερίας, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, φυσικά και θα στηρίξει την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη.

«Ο αριθμός των βουλευτών που έχουμε δεν μας επιτρέπει να καταθέσουμε δική μας πρόταση. Θα στηρίξουμε την πρόταση του ΚΚΕ, όπως στηρίζουμε και ζητάμε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί υπάρχουν στοιχεία ποινικών ευθυνών που δεν πρέπει να αφεθεί να παραγραφούν. Να ξέρει και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ.Μητσοτάκης ότι η λογοδοσία είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες» ανέφερε.

Καθώς από τα έδρανα της ΝΔ ακούστηκε η φράση «ο λαός απεφάνθη», η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε, απευθυνόμενη στα έδρανα της πλειοψηφίας: «αν νομίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε την ψήφο των πολιτών για το ξέπλυμα των ευθυνών σας, μην το κάνετε γιατί η αλαζονεία θα σας οδηγήσει εκεί που οδήγησε τους προηγούμενους».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πλειστηριασμών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέγνωσε επιστολή δανειολήπτη ο οποίος είχε υποθηκεύσει το σπίτι του, πρώτη κατοικία, για επιχειρηματική δραστηριότητα που επλήγη από την οικονομική κρίση. Το σπίτι του πλειστηριάστηκε και πριν δύο μέρες του επιδόθηκε έγγραφο με την προειδοποίηση, εκ μέρους του δικαστικού κλητήρα, ότι μπορεί να του γίνει έξωση τις επόμενες ημέρες και αυτά ενώ είναι σήμερα 74 ετών. «Αυτά να ενημερώσετε τον κ. Γεωργιάδη ότι απασχολούν τους πολίτες, όπως τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο η κ. Κωνσταντοπούλου επεφύλασσε διακριτή αναφορά στο άρθρο 17 για το ηλεκτρικό ρεύμα, λέγοντας ότι «αποτελεί προσβολή στην προσδοκία των πολιτών να απαλλαγούν από την αγωνία αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς».

«Δημόσια αγαθά, όπως ρεύμα και νερό, πρέπει να παραμένουν σε δημόσιο έλεγχο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διακόπτεται η παροχή δημοσίων αγαθών επιβίωσης, του ρεύματος και του νερού», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και υπογράμμισε ότι «είναι άλλο το ζήτημα της διεκδίκησης οφειλών και άλλο ζήτημα το να κόβεται το ρεύμα και το νερό, ενέργειες που θα έπρεπε να απαγορεύονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.