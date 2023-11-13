Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Καιρίδη με επίκεντρο το μεταναστευτικό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, o κ. Καιρίδης αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, με δεδομένη την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο, ενόψει των ευρωεκλογών και του νέου ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Πηγή: skai.gr

