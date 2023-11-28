Άδωνις Γεωργιάδης στο BBC: Η άποψη του Μητσοτάκη για τα Γλυπτά είναι η γνώμη 11 εκατομμυρίων Ελλήνων

Για μια «κακή μέρα» στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «World at One» του Radio 4 του BBC. Σχολιάζοντας την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η άποψη 11 εκατομμυρίων Ελλήνων.

Συγκεκριμένα σχολίασε:

«Δεν θέλω να παρέμβω στις πολιτικές σας, δεν θα ήταν ευγενικό απέναντι σε έναν φίλο. Θα σας πω ξανά πως ήταν μια κακή ημέρα» είπε αρχικά ο υπουργός Εργασίας για το θέμα και συνέχισε:

«Πιστεύω πως όταν ο πρωθυπουργός σας το ξανασκεφτεί, θα καταλάβει πως ο Έλληνας ομόλογός του είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Ο ελληνικός λαός τον επανεξέλεξε, τον εμπιστεύτηκε και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας: αυτό που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του (στο BBC), δεν αποτελεί μονάχα τη δική του γνώμη. Αποτελεί τη μοναδική γνώμη που έχουν 11 εκατομμύρια Έλληνες και πολύ περισσοτέρα εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο».

Today on #BBCWATO



Did Greece's PM promise not to mention the Parthenon Sculptures - also known as the Elgin Marbles - on his UK visit?



No 10 says that's why Rishi Sunak cancelled their meeting.



Greek Minister Adonis Georgiadis tells us this is "a bad day for our relationship". pic.twitter.com/lRs00vXyHe — The World at One (@BBCWorldatOne) November 28, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.