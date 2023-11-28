O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στο Υπουργείο, με τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη του Υπουργού και του Περιφερειάρχη για στενή συνεργασία, προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας και να προαχθεί η ποιότητα ζωής και καθημερινότητας των πολιτών του Λεκανοπεδίου.

Η ενίσχυση της εμφανούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης στην Αττική, μέσω και της αξιοποίησης της τεχνολογίας με την εγκατάσταση καμερών, αποτελούν σαφή προτεραιότητα και δεδηλωμένη κυβερνητική πολιτική.

Στη συζήτηση τέθηκε κατά προτεραιότητα το κυκλοφοριακό, το οποίο βρίσκεται σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όπου ζητήθηκε η συνεργασία και η συνδρομή της Περιφέρειας σε βελτιώσεις και τεχνικές παρεμβάσεις, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα που εντοπίζεται στον Κηφισό και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες στη βάση της συναντίληψης για το ολιστικό σχέδιο του Υπουργείου για την οδική ασφάλεια.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να υποδεχτώ σήμερα τον καλό μου φίλο και εκλεγμένο Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Χαρδαλιά. Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση, στην οποία διαπιστώσαμε απόλυτη συναντίληψη στους τομείς που πρέπει να συνεργαστούμε, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, και για τα εργαλεία τα οποία πρέπει να δώσουμε συνολικά ως Κυβέρνηση -και να συνδράμουμε κι εμείς ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- ώστε η Περιφέρεια να διαδραματίσει το μητροπολιτικό της χαρακτήρα στα θέματα ασφάλειας του πολίτη, αλλά και της καθημερινότητας του πολίτη.

Εξήγησα στον εκλεγμένο Περιφερειάρχη το σχέδιο και τις προτεραιότητές μας για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στην Αττική, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τις κάμερες που θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε έτσι ώστε να συνδράμουν στην αστυνόμευση.

Συζητήσαμε βεβαίως και για το ζήτημα της κυκλοφορίας, της ταλαιπωρίας που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και ειδικότερα, στον Κηφισό. Ζητήσαμε τη συνεργασία και τη συνδρομή της Περιφέρειας σε βελτιώσεις, σε τεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να συμβάλλει έτσι ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα αυτό και διαπίστωσα με πολύ μεγάλη χαρά ότι από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει τα καθήκοντά της η καινούρια περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης έχει κάνει ήδη την προετοιμασία και τον προγραμματισμό έτσι ώστε πολύ σύντομα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Η Περιφέρεια της Αττικής και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και με την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, θα συνεργαστούμε στενά το επόμενο διάστημα».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Είχαμε μια εξαιρετική πρώτη συζήτηση με τον καλό μου φίλο και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου για θέματα που αφορούν στην μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και μιας από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Υπάρχουν τομείς πολύ σημαντικοί και τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας. Η βούληση και η θέλησή μας είναι να συνδράμουμε στην προσπάθεια που κάνει η Ελληνική Αστυνομία.

Τα θέματα ασφάλειας είναι ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής και για την νέα Περιφερειακή Αρχή. Όταν μιλάω για ασφάλεια δεν εννοώ μόνο την εγκληματικότητα αλλά και τα ζητήματα που αφορούν ασφάλεια από φυσικές καταστροφές, ασφάλεια από υγειονομικούς κινδύνους όπως είναι τα σκουπίδια και ασφάλεια στους δρόμους μας.

Το κυκλοφοριακό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια πρώτη συνεργασία για ένα κομμάτι του που αφορά στον Κηφισό και όχι μόνο.

Με την καινούργια αρχιτεκτονική και τα νέα εργαλεία που θέλουμε να έχουμε ως Περιφέρεια και με την κυβέρνηση να αντιλαμβάνεται την σημαντικότητα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε αποτελεσματικοί και βήμα –βήμα δομούμε εκείνες τις διαδικασίες που δίνουν τέλος στην ταλαιπωρία και στην ανασφάλεια των κατοίκων του Λεκανοπεδίου».

