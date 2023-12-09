Ρέντη: Ελεύθεροι και οι 424 προσαχθέντες - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 31χρονος αστυνομικός

Ελεύθεροι αφέθηκαν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ και οι 424 που προσήχθησαν μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν την Πέμπτη το βράδυ στου Ρέντη, χωρίς να γίνει καμία σύλληψη.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τους δράστες των επεισοδίων κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης που πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Σωτήρη Μπαρσάκη οι γιατροί προχώρησαν σε δύο μεταμοσχεύσεις νωρίτερα, μία στην αρτηρία και μία στην καρδιά. Παράλληλα, προχώρησαν και σε καθαρισμό του σημείου που σφηνώθηκε η φωτοβολίδα.

Ωστόσο, η μεγάλη τους ανησυχία είναι τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στον 31χρονο όταν ξυπνήσει.

