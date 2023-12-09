«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του αστυνομικού που δίνει τη μάχη της ζωής του γιατί βρέθηκε στο σημείο που όφειλε να είναι για να προστατεύσει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και αυτό το νέο παιδί είναι πιθανό να μην γυρίσει στο σπίτι του. Και προσευχόμαστε όλοι για να γυρίσει υγιής και δυνατός στο σπίτι του», σχολίασε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Μιλάμε για εγκληματίες, δεν νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στο βόλει ξέρουν τι σημαίνει φιλέ, σετ. Πήγαν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο και δεν έχουν χρώμα ούτε ομάδα. Αυτοί που είναι εγκληματίες, είναι εγκληματίες. Ήδη έχει εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης και θα είναι η τρίτη παρέμβαση για μία σειρά αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Τώρα, όσοι καταδικαστούν για οπαδική βία θα μπαίνουν φυλακή», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Αντιλαμβανόμαστε την οργή και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Πρωθυπουργός είχε πει τον Αύγουστο ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, εφόσον παρατηρηθεί έξαρση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον αθλητισμό, τους φιλάθλους που θέλουν να πάνε με τις οικογένειές τους να δουν τον αγώνα»

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι θα πρέπει «να περιμένουμε έναν Πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που δεν μασάει τα λόγια του και εφαρμόζει αποφάσεις που κάποιοι φοβόντουσαν να εφαρμόσουν για δεκαετίες».

Αναφορικά με την επίσκεψη Ερντογάν και τη συμφωνία για τη χορήγηση βίζας σε Τούρκους πολίτες, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Η βίζα είναι ένα αίτημα διαχρονικό, είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο μίας πολύ σημαντικής διμερούς συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Απεδείχθη πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη και για τη χώρα μας και για την Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.