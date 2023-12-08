Με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε την Παρασκευή στη Χάγη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Θυμάμαι τις συζητήσεις το 2011, το 2012 και το 2015, ότι η Ελλάδα δεν θα ανακτήσει ποτέ την επενδυτική βαθμίδα ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε στον κ. Μητσοτάκη, ενώ έκανε λόγο για πολύ επιτυχημένες συνομιλίες με την Τουρκία στον απόηχο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα.

Στη συνέχεια ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών όπου ανταλλάγησαν απόψεις για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα (14-15 Δεκεμβρίου) και της Συνόδου ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων που θα προηγηθεί (13 Δεκεμβρίου).



Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να ενισχυθούν οι πόροι για το Μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μαρκ Ρούτε αντάλλαξαν απόψεις για τα Δυτικά Βαλκάνια καθώς και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ρούτε για τη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας και την υπογραφή της Διακήρυξης περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας.



Κατά την έναρξη της συνάντησης, οι δύο ηγέτες έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:



Μαρκ Ρούτε: Θέλω να καλωσορίσω τους αγαπητούς μου φίλους και τον συνάδελφό μου από την Ελλάδα εδώ στο γραφείο μου. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που σας φιλοξενώ εδώ, και ήμουν καλεσμένος σας τον Νοέμβριο του 2021. Είμαστε στενοί σύμμαχοι. Συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παρόμοιες θέσεις σε πολλά ζητήματα. Σε διμερές επίπεδο, νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Διατρέχοντας την ατζέντα, δεν υπήρχαν πολλά σημεία στα οποία έχουμε προβλήματα, αλλά αντιθέτως πολλά σημεία συνεργασίας.



Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό που έχουμε αυτή τη συνάντηση, διότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα αρκετά κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθούν, προφανώς, η Ουκρανία, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, που συνδέεται επίσης με τα χρήματα για την Ουκρανία, αλλά προφανώς και το θέμα της διεύρυνσης. Ελπίζουμε να λάβουμε μια θετική απόφαση σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ενώ υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα.



Βέβαια, θέλω επίσης να ακούσω από εσάς αργότερα απόψε, για τις επιτυχημένες συνομιλίες σας χθες, τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο Τύπος, πολύ επιτυχημένες συνομιλίες με την Τουρκία. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά και πάλι, Κυριάκο, σε ευχαριστώ πραγματικά για την επίσκεψή σου. Είναι πραγματική τιμή για μένα. Επίσης θα περάσουμε ένα ευχάριστο βράδυ, με σκληρή δουλειά, πρώτα απ' όλα, αλλά πιστεύω ευχάριστο.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε ευχαριστώ πολύ, Mαρκ, για τη φιλοξενία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα σε αυτό το γραφείο, είχα μόλις είχα εκλεγεί Πρωθυπουργός, το 2019. Είχα θέσει ως στόχο να έρθω και να σας επισκεφθώ σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια στο εξωτερικό. Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από τότε που ήμουν εδώ όσον αφορά στις οικονομικές μας επιδόσεις.



Μαρκ Ρούτε: Έκτοτε, και θα έπρεπε να το είχα αναφέρει αυτό, έχετε αφήσει πίσω τις μη επενδυτικές διαβαθμίσεις. Συγγνώμη, θα έπρεπε να είχα αναφέρει ότι τώρα η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης.



Μαρκ Ρούτε: Θυμάμαι τις συζητήσεις το 2011, το 2012 και το 2015, ότι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Το επισημαίνουμε επειδή ήσασταν παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και πιστεύω ότι είναι καλό, ιδίως για τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Συμβούλιο, να σημειώνεται η πρόοδος που έχει κάνει η Ελλάδα. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα και αυτό για εμάς, φυσικά, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.



Βέβαια, όπως επισημάνατε, έχουμε μια εξαιρετική διμερή σχέση και πάντα συντονιζόμαστε πολύ στενά πριν από κρίσιμα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Το επόμενο Συμβούλιο θα είναι σημαντικό. Έχουμε πολύ δύσκολα θέματα στην ατζέντα: την Ουκρανία, την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και την προσαρμογή που πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε νέες ανάγκες. Αλλά φυσικά και τα θέματα της διεύρυνσης. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η διεύρυνση όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως και εσάς.

Όσο καλύτερο συντονισμό έχουμε, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να περάσουμε το Σάββατό μας στις Βρυξέλλες. Βέβαια, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί, θέλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα στη Σύνοδο Κορυφής. Και φυσικά, αυτό απαιτεί πάντα σημαντική προετοιμασία και διαβουλεύσεις όπως αυτές για τις οποίες μιλάμε”.



